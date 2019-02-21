Fitch поместило рейтинг Великобритании на пересмотр с «негативным» прогнозом

Рейтинговое агентство Fitch Ratings заявило о повышенной вероятности выхода Великобритании из состава ЕС без какого-либо соглашения, что может привести к серьезному экономическому спаду страны.

В сообщении Fitch отмечается, что изменения в текущий "негативный" прогноз по рейтингу Великобритании будут внесены в первой половине 2019 г. в соответствии с условиями выхода из Евросоюза.

Эксперты агентства отметили, что с момента последней оценки британского рейтинга в октябре 2018 г. "произошла комбинация политических событий, которая повышает вероятность выхода из ЕС без соглашения". В Fitch также отметили сокращение периода времени, в течение которого британские власти еще могут договориться о каком-либо соглашении.

По оценкам Fitch, выход страны из ЕС без соглашения может привести к рецессии, с которой Британия столкнулась в начале 1990-х гг. с падением ВВП на 2% в течение шести кварталов.

В декабре 2018 г. глава подразделения Fitch Ratings по суверенным рейтингам Джеймс Маккормак в комментариях агентству Reuters заявил о том, что в случае выхода из ЕС без соглашения последующая рецессия Великобритании "почти наверняка" приведет к снижению суверенного кредитного рейтинга страны.

В настоящее время Fitch Ratings оценивает долговые обязательства Британии на уровне "АА".