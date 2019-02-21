Финансовые новости
- |
- 21.02.19
- |
- 10:15
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
ФРС США будет придерживаться «терпеливой» монетарной политики из-за растущих рисков
07:41 21.02.2019 |
Члены комитета по открытым рынкам Федеральной резервной системы (ФРС) США на встрече 29-30 января 2019 года согласились, что "терпеливый" подход к определению денежно-кредитной политики страны является оптимальным в свете глобальной неопределенности и высоких рисков, следует из протокола заседания регулятора, опубликованного в среду.
ФРС по итогам последнего заседания ожидаемо сохранила базовую процентную ставку на уровне 2,25-2,5% годовых.
"Участники выразили мнение, что терпеливый подход к денежно-кредитной политике на данном этапе станет надлежащим шагом в условиях неопределенности и рисков... Кроме того, такой подход позволит получить более четкое представление о состоянии международной торговли и глобальной экономики - в частности, о масштабах и продолжительности экономического спада в Европе и КНР", - говорится в протоколе.
Члены комитета также выразили обеспокоенность в связи с повышенной волатильностью фондовых рынков США и значительного снижения "аппетита к риску" у инвесторов. "Несколько участников подчеркнули, что снижение ликвидности в конце года, по-видимому, сыграло роль в усугублении изменений в условиях финансового рынка", - отмечается в документе.
При этом члены комитета отметили, что данные, рассмотренные на заседании, свидетельствуют об улучшении условий на рынке труда и устойчивом росте реального ВВП США в четвертом квартале 2018 года. Годовая инфляция в ноябре была несколько ниже 2% в результате снижения цен на энергетическое сырье. Показатели долгосрочных инфляционных ожиданий практически не изменились.
В итоге члены ФРС, в том числе председатель регулятора Джером Пауэлл, приняли единогласное решение о сохранении процентной ставки. Следующее заседание Федрезерва запланировано на 19-20 марта.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|«Лесной» конфликт: Евросоюз пошел в торговую атаку
ТОП-НОВОСТИ
|Финансисты уверены в крупных продажах валюты 21 февраля, несмотря на завершение налогового периода
|«Борисфен», «Гром» и «Сапсан»: Чем Украина сможет накрыть Москву
|Об Украине ни слова. Почему Путин счел Киев токсичным для своего рейтинга
|«Дома Войцеховского» арестованы. Что ждет инвесторов?
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|ЦБ Китая: быстрый рост вексельного финансирования помогает реальной экономике
|Как изменение Газовой директивы ЕС повлияет на «Северный поток-2»
|Fitch поместило рейтинг Великобритании на пересмотр с «негативным» прогнозом
|Правительство Венесуэлы запретило судам покидать порты
|ФРС США будет придерживаться «терпеливой» монетарной политики из-за растущих рисков
|Польша начала строить канал через Вислинскую косу
Это интересно
|«Русские хакеры» оказались самыми быстрыми в мире
|Toyota Hiace впервые за 15 лет сменила поколение
|Беспилотные авто Waymo в среднем требуют вмешательства водителя один раз на 18 000 км, а у Apple — на 1,8 км
|Китай решил построить в космосе солнечную электростанцию
|Chrome больше не позволит сайтам определять использование режима «инкогнито»
|Полицейские дроны показали отличные результаты в рамках пилотных проектов
|В Украине упростили передачу автомобильных номеров