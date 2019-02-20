Турция введет в эксплуатацию российские ЗРК С-400 к октябрю 2019 года

Турция введет в эксплуатацию российские зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-400 к октябрю 2019 года. Об этом сообщил глава управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир в интервью телеканалу NTVв среду, 20 февраля. По его словам, поставка начнется уже в июле, на первом этапе Турция получит два комплекса.

Демир также сообщил, что Анкара в настоящий момент не согласна с предложением США по продаже ЗРК Patriot и не может принять его. Ранее глава Минобороны Турции Мевлют Чавушоглу заявлял, что Анкара может закупить у США Patriot при определенных условиях, однако такая сделка будет невозможной, если Вашингтон заставит ее отказаться от покупки российских С-400.

ЗРК С-400 не совместимы с системами НАТО

В декабре 2017 года Анкара объявила о заключении договора с Россией о покупке двух ЗРК С-400 в начале 2020 года. Через пять месяцев стало известно, что РФ начала производство комплексов для Турции, и первые поставки запланированы на 2019 год.

Планы Анкары по закупке ЗРК С-400 "Триумф" на сумму 2,5 млрд долларов вызывают обеспокоенность у союзников Турции по НАТО, поскольку они технологически не совместимы с системами альянса. Госдепартамент США допустил введение санкций против Турции в случае покупки комплексов С-400 у России.