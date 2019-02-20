Эрдоган делает ставку на дешевые кредиты. При этом из-за предвыборных обещаний растут риски для турецких банков

Правительство Турции делает дешевое кредитование ключевой частью своей кампании, заставляя банки брать на себя большие риски в экономике, которая уже стоит на грани рецессии.

Администрация президента Реджепа Тайипа Эрдогана призывает государственных кредиторов предоставлять дешевые займы сельхозпроизводителям, футбольным клубам, а также помогать потребителям погашать задолженности по кредитным картам или получать ипотечные кредиты по ставкам ниже рыночных.

Правительство надеется, что это заставит другие банки присоединиться, после того как они отказались предоставить кредиты для удовлетворения запроса на миллиарды долларов на реструктуризацию долгов и растущего объема "плохих" кредитов.

"Вполне возможно, что правительство недооценивает риски, - комментирует ситуацию Джулиан Риммер, трейдер Investec Plc в Лондоне. - Многие меры, принятые правительством для решения проблемы проблемных кредитов, просроченных кредитных карт и т. д., носят косметический характер и просто бесполезны, хотя это не волшебный ковер и в какой-то момент кто-то должен смириться с потерями".

Это плохая новость для Эрдогана в преддверии муниципальных выборов в следующем месяце. Ведь в течение многих лет его руководства страной наблюдался чрезмерный рост кредитования, что закончилось валютным крахом в прошлом году. Хотя с августа лира вернула треть своей стоимости, она по-прежнему остается одной из самых слабых валют в мире на развивающихся рынках. Инфляция достигла 15-летнего максимума, и все больше местных жителей хранят сбережения в золоте и иностранной валюте.

Правительство избегает принятия существенных мер, таких как создание банка "плохих" долгов, чтобы облегчить баланс кредиторов, так как "оно недооценивает масштаб проблемы и считает его политически дорогостоящим", считает аналитик Bloomberg Intelligence Томаш Ноэцель: "Правительство, похоже, использует государственных кредиторов для решения некоторых проблем, но предоставление более дешевых кредитов не является способом восстановления банковской системы".

По его словам, тема "банка "плохих" долгов" может вновь всплыть в этом году, когда резко увеличатся кредитные займы. При этом эксперт отметил, что часть из 30-миллиардного долга, который в настоящее время классифицируется как находящийся под пристальным наблюдением, может быть отнесена к недействующим кредитам.

Ресурсов достаточно

Банковский регулятор Турции уверен, что у кредиторов достаточно ресурсов, чтобы противостоять вызовам даже после почти удвоения прогноза по коэффициенту просроченной задолженности на 2019 г. до 6%, а обесценивание лиры увеличивает затраты на финансирование, что наносит удар по прибыли. Средние коэффициенты достаточности капитала могут упасть до 15,5% с 18%, полагают в ЦБ Турции, отмечая, что это значительно выше 8% требования "Базель III" и 12% национального минимума.

Правительство уже рекапитализировало три из своих банков, продавая облигации своему Фонду страхования от безработицы. Два частных банка, Akbank TAS и итальянское подразделение UniCredit SpA в Турции Yapi Kredi Bankasi, также увеличили свой капитал.

Банки сдерживаются рекордно высоким отношением кредитов к депозитам после кредитного потрясения в 2017 г. Годовой рост кредитования с учетом движения лиры по отношению к другим валютам в настоящее время сокращается примерно на 3% по сравнению с прошлым годом, когда он увеличивался на 10%.

