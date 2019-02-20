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Саудовская Аравия инвестирует в экономику Индии более $100 млрд
14:08 20.02.2019 |
Саудовская Аравия инвестирует в экономику Индии более $100 млрд, сообщил наследный принц королевства Мухаммед бин Салман.
"В последний раз премьер-министр (Индии) Нарендра Моди посещал Саудовскую Аравию в 2016 г., и с тех пор мы достигли большого прогресса. Мы инвестировали в экономику Индии порядка $44 млрд. У нас есть возможность инвестировать в нее еще более $100 млрд", - сказал кронпринц на совместной пресс-конференции с Моди в Нью-Дели.
"Мы надеемся, что инвестиционное сотрудничество с Индией позволит создать много новых рабочих мест. Саудовская Аравия не только продает нефть, но также является крупным мировым инвестором", - добавил он.
Глава индийского правительства заявил, что королевство является "одним из наиболее значимых международных партнеров" его страны. "Саудовская Аравия является не только нашим неизменным стратегическим партнером, но и близким другом. Наши отношения с годами становятся лишь сильнее. Я приветствую саудовские инвестиции в экономику Индии", - сказал Моди.
Ранее в среду Саудовская Аравия и Индия подписали пять соглашений в сферах энергетики, строительства жилья, информационных технологий и туризма. Однако общая сумма контрактов не озвучивалась.
Саудовский принц, который также является главой министерства обороны королевства, прибыл в Индию вечером во вторник. Перед этим саудовский принц посетил Пакистан, а после Индии направится в Китай, где совершит последнюю остановку в рамках своего азиатского турне.
По данным индийского правительства, товарооборот между Индией и Саудовской Аравией в 2018 г. составил около $27,5 млрд. Кроме того, Нью-Дели является одним из крупнейших импортеров саудовской нефти, которая покрывает до 20% внутренних потребностей Индии.
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