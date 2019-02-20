Финансовые новости
- |
- 20.02.19
- |
- 03:44
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Германия лидирует в мире по торговому профициту
23:28 19.02.2019 |
Профицит торгового баланса Германии составил 294 млрд долларов (249 млрд евро).
Этот результат стал лучшим в мире и превысил совокупные показатели Японии (173 млрд долларов; 153 млрд евро) и России (116 млрд долларов; 102 млрд евро), занявших соответственно вторую и третью строчки в рейтинге.
Итоги за 2018 год подвел во вторник, 19 февраля, мюнхенский Институт экономических исследований ifo.
В первой половине 2018 года наибольшим спросом немецкие товары пользовались в странах еврозоны, других странах ЕС, а также в США.
Кроме того, росту профицита способствовали доходы от размещенных за границей капиталов. Эксперты отмечают, что Германия по этому показателю опережает другие страны уже третий год подряд.
Ниже, чем годом ранее
В то же время, как отмечают эксперты, в сравнении с показателями за предыдущие годы нынешние цифры продемонстрировали определенное снижение. Так, если профицит за 2018-й год оказался на уровне в 7,4 процента ВВП, то в 2017-м он поднимался до отметки в 7,9 процента, в 2016-м - до 8,5 процента. Четыре же года назад доля от ВВП была максимальной - 8,9 процента.
США - лидеры антирейтинга
Соединенные Штаты, в свою очередь, продемонстрировали наибольший дефицит счета текущих операций платежного баланса - почти 455 млрд долларов (402 млрд евро).
Несмотря на ведущиеся Вашингтоном тарифные войны, совокупный отрицательный вклад в торговое сальдо составил 5 млрд долларов (4,42 млрд евро). Американский экспорт в Китай существенно сократился, в то время как импорт из КНР продолжил расти.
Россия - впервые в тройке лидеров по профициту
Как отмечают эксперты, Россия в мировом рейтинге впервые вошла в тройку. Специалисты связывают это в первую очередь с введенными Москвой "антисанкциями", налагающими ограничения на импорт ряда товаров. На этом фоне поставки российских нефти и газа за границу продолжили расти.
С критикой высокого перевеса немецкого экспорта над импортом выступали ранее Международный валютный фонд и Еврокомиссия. Последняя считает, что внешнеторговый профицит более 6 процентов ВВП в течение нескольких лет подряд угрожает экономической стабильности.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Туалетная дипломатия. Как Тимошенко получала «скидку» на газ от МВФ
|Кровавая «белая балаклава»: Какой переворот и срыв выборов готовит Россия
|Порошенко одобрил закрепление в Конституции курса на членство в ЕС и НАТО и запрета аренды иностранным государством военных баз
|В Кабмине объяснили, кого коснется ужесточение правил для физлиц-предпринимателей
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Германия лидирует в мире по торговому профициту
|Военнослужащим РФ запретили пользоваться гаджетами
|Индикатор мировой торговли ВТО упал до минимума за 9 лет
|Добыча нефти в Техасе достигла рекордного уровня
|Юнкер: ЕС не будет против отложить Brexit
|В Индии запустили первую крупномасштабную систему хранения энергии на литий-ионных аккумуляторах на 10 МВт
Это интересно
|Полицейские дроны показали отличные результаты в рамках пилотных проектов
|В Украине упростили передачу автомобильных номеров
|Восьмизначный пароль Windows NTLM можно взломать за два с половиной часа
|В Украине появился мессенджер для управления многоэтажками
|Этих людей не существует. Нейросеть генерирует на сайте реалистичные лица людей
|Подделки в мире искусства: топ-10 великих фальсификаторов
|Bentley Bentayga стал самым быстрым внедорожником в мире