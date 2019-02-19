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Индикатор мировой торговли ВТО упал до минимума за 9 лет
15:49 19.02.2019 |
Объемы мировой торговли продолжают снижаться на фоне замедления темпов экономического роста, проявившегося за последние месяцы во многих странах.
Как отметили во Всемирной торговой организации, ключевые компоненты мировой торговли продолжают демонстрировать негативную динамику. С октября 2018 г. в ВТО отмечают заметное снижение общего индикатора мировой торговли, а также его компонентов - экспортные заказы, объем авиационных грузоперевозок, продажи автомобилей, электроники и сырья.
Значение индикатора мировой торговли ВТО в квартале 2019 г. снизилось до отметки 96,3 пункта. По оценкам организации, это наиболее низкая отметка для данного показателя за последние 9 лет - с марта 2010 г.
Уровни ниже 100 пунктов, согласно критериям ВТО, обозначают динамику в мировой торговле ниже трендовых значений для мировой торговли. Среди основных негативных факторов ухудшения ситуации в организации отметили торговую напряженность, а также сохранение политических рисков и финансовой волатильности.
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