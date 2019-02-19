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Добыча нефти в Техасе достигла рекордного уровня
14:27 19.02.2019 |
Добыча нефти в штате Техас достигла рекордного уровня, сообщает The Times. Бум нефтяной отрасли в этом регионе позволяет США стать чистым экспортером нефти. Это дает американской администрации возможность обсуждать санкции против нефтедобывающих стран, не опасаясь роста цен на бензин, - пишет руководитель бюро газеты на Западном побережье США Бен Хойл.
Согласно отчету Texas Independent Producers & Royalty Owners Association, в прошлом году в Техасе было добыто 1,54 миллиарда баррелей сырой нефти. Благодаря росту добычи сланцевой нефти американские власти могут ввести санкции против таких нефтедобывающих стран, как Иран и Венесуэла, не опасаясь роста цен на бензин на внутреннем рынке.
«Рост добычи в США действительно делает американскую экономику менее зависимой от изменения цены на нефть, - рассказал в интервью «Ленте.ру» руководитель экономического департамента Института энергетики и финансов Марсель Салихов. - Десять лет назад у них был большой чистый импорт, и рост цен на нефть негативно сказывался на экономике, увеличивая цену этого импорта. Сейчас американцы являются нетто-экспортерами нефти, и соответственно, зависимость от цены на нефть для них сильно уменьшилась».
По мнению эксперта, важно понимать, что в отличие от ОПЕК в случае сланцевой нефти речь идет о большом количестве некрупных производителей. Они не принимают решения централизованно. При росте цен увеличивается прибыльность, и соответственно, для участников рынка создаются стимулы наращивать добычу. В Техасе речь идет в основном о Пермском бассейне, - считает Марсель Салихов. «Страны ОПЕК не могли представить, что Пермский сланцевый бассейн станет следующим мировым производителем нефти», - заявил бывший генеральный секретарь ОПЕК и бывший министр энергетики Эквадора Рене Ортиз.
Когда ОПЕК+ снижает добычу, цена на нефть растет. Соответственно, вырастает прибыльность добычи. Так как производители сланцевой нефти могут довольно быстро наращивать добычу, это приводит к росту добычи в США, - полагает эксперт: «По крайней мере, последние два года так и происходит. Рост добычи в США ускорился во многом потому, что ОПЕК+ сокращала добычу. И соответственно, это дало американским компаниям возможность увеличить добычу».
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