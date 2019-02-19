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В Индии запустили первую крупномасштабную систему хранения энергии на литий-ионных аккумуляторах на 10 МВт
12:08 19.02.2019 |
Первая в стране масштабная система хранения энергии на литий-ионных батареях была официально введена в эксплуатацию . Данный проект имеет "стратегическое значение" для всего энергетического сектора Индии.
Церемония открытия объекта на 10МВт/10МВт-ч состоялась 13 февраля. Он расположен рядом с подстанцией в городе Роайми, штат Дели. Проект стал результатом совместных усилий AES Corporation и Mitsubishi Corporation, которые являются владельцами и операторами установки. Систему разработали, чтобы обеспечить гибкость местной сети.
По мере увеличения объемов солнечной энергии, которая поступает в электросети Индии, работа тепловых электростанций будет приостанавливаться в дневное время. Поскольку с заходом солнца выработка электроэнергии прекращается, в ночное время может возникать нехватка энергии в связи с вечерним пиковым потреблением. Использование аккумуляторных хранилищ может значительно снизить потребность в увеличении мощности тепловых электростанций или даже вовсе поставить под вопрос необходимость их работы. В настоящее время для поддержания баланса в течение 6 часов каждую ночь нужно задействовать 57 ГВт мощностей по всей стране.
Напомним, что до 2028 года Индия проведет конкурсные отборы проектов ВИЭ на 500 ГВт.
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