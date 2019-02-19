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В Европе отказались от эксплуатации российских «Суперджетов»
09:38 19.02.2019 |
Ирландская авиакомпания CityJet, которая была единственным эксплуататором российских самолетов Sukhoi Superjet 100 в Европе, отказалась от их использования.
"Ирландцы убрали со своего официального сайта в разделе "Флот" российские самолеты. Теперь там указаны только иностранные суда: 25 Bombardier CRJ900 и 13 Avro RJ85", - говорится в сообщении.
Источники издания сообщают, что семь самолетов SSJ 100, которые использовала ирландская авиакомпания, могут быть поставлены "ВЭБ-лизингом" авиакомпании "Азимут", базирующейся в Ростове.
О возможном отказе ирландцев от использования российских самолетов говорил еще в декабре 2018 года президент "Гражданских самолетов Сухого" (ГСС) Александр Рубцов.
"Мы следуем из того, что у нас есть другой европейский заказчик (словенская Adria Airways - ред.), котором мы хотим поставить 15 бортов в течение двух с лишним лет. Поэтому мы исходим из того, что CityJet - это хорошая история, но мы не исключаем, что можем и закончить нашу историю взаимоотношений, если мы не придем к какому-то другому варианту", - заявлял тогда он.
Напомним, в январе 2019 года стало известно, что Иран не может получить 40 российских самолетов Sukhoi Superjet 100 из-за отказа Министерства финансов США выдать экспортный сертификат. Более 10% комплектующих SSJ-100 производятся в США, поэтому для снабжения российских самолетов требуется разрешение Вашингтона. Производитель SSJ-100 пытается сократить количество американских комплектующих, но это может занять много времени.
Иранские авиакомпании Iran Air Tours и Iran Aseman Airlines заключили контракты на покупку 40 российских самолетов Sukhoi Superjet 100. Цена одного такого самолета составляет 50,5 миллиона долларов, таким образом, стоимость 40 лайнеров составит более 2 миллиардов долларов.
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