Девальвация лиры спровоцировала в Турции дефицит лекарств

Фармацевтический сектор - очередная жертва экономического кризиса в Турции.

Произошедший в прошлом году обвал турецкой лиры (и одновременное увеличение стоимости твердой валюты) привел к тому, что импортеры начали сокращать закупку лекарств, а местные фармацевтические компании, сильно зависящие от импортного сырья, - сворачивать производство. Примерно 20% пациентов, согласно оценке экспертов, не могут сегодня приобрести в аптеках необходимые лекарства из-за их отсутствия.

Между тем, нехватка медикаментов в Турции в той или иной степени наблюдается уже последние три года, то есть еще до начала экономического кризиса. Основная причина дефицита - неправильная политика властей и излишнее государственное регулирование сектора, который сильно зависит от импорта. В 2004 г. Министерство здравоохранения Турции утвердило новые правила ценообразования, согласно которым цены раз в год устанавливаются по фиксированному курсу лира/евро.

В начале 2018 г. евро стоил 3 турецких лиры, а курс зафиксировали на уровне 2,69 лиры на весь год. Однако уже в августе, когда произошел обвал на валютном рынке, за единую европейскую валюту уже давали 5,95 лиры. Огромный разрыв между рыночной стоимостью и фиксированной ставкой привел к тому, что фармацевтические компании и экспортеры сократили или вообще прекратили закупку лекарств, отмечает Al-Monitor.

Глава Ассоциации фармацевтов Турции Эрдоган Колак также называет причиной проблемы - разрыв между фиксированным обменным курсом министерства здравоохранения и реальной ценой валюты.

"По мере углубления валютного кризиса и увеличения разрыва возник дефицит лекарств, в первую очередь импортных, - говорит он. - Поставки большого количества лекарств были либо сокращены, либо остановлены".

Председатель Employer Pharmacists Syndicate Нуртен Сайдан объясняет, что фармацевтическим компаниям и оптовым торговцам приходится закладывать в конечную стоимость продукта ожидаемое ослабление лиры.

"Многие лекарства недоступны из-за исчерпания квот в конце года, а также из-за того, что компании ожидают повышения цен на лекарства, - говорит Сайдан. - Фармацевтические фирмы и оптовые торговцы сохраняют поставки в аптеки на минимальном уровне, потому что ждут, когда будет значительно повышен фиксированный обменный курс. Именно поэтому на рынке и возник дефицит лекарств".

По словам Бурханеттина Булута, члена парламента от оппозиционной Народно-республиканской партии, а также фармацевта по профессии, в настоящее время на рынке отсутствует в общей сложности 417 наименований лекарств.

"Существует большой дефицит по многим препаратам, от лекарств от рака до таблеток от высокого давления, - рассказывает Булут. - Эти препараты отсутствуют на рынке уже два месяца. Нет их, естественно, и в аптеках".

В список дефицитных входит как минимум 25 жизненно важных лекарств, включая обязательный для всех аптек и больниц инсулин.

Кризис в здравоохранении вызывает большую тревогу, чем в других секторах экономики, поскольку от него зависит жизнь десятков тысяч пациентов. Однако хуже всего то, что правительство отказывается признавать масштаб существующих в стране проблем и постоянно пытается возложить вину на кого-то еще.

Так, например, столкнувшись с резким ростом цен на продукты питания, власти обвинили в дороговизне оптовиков и посредников, после чего контрольные службы провели беспрецедентные рейды по овощным оптовым базам. Показные рейды были также проведены и на складах фармацевтических компаний, в результате чего было громко объявлено об укрывательстве лекарств в 32 аптеках.

Комментируя эти рейды, Булут указывает о существовании в Турции 23 тыс. аптек.

"Обнаруженные запасы в 32 аптеках ничего не значат. Правительство не сможет урегулировать кризис во всех секторах - от продовольствия до медикаментов, обвиняя лишь оптовиков или посредников. Подобная тактика нацелена лишь на популистский эффект", - заключает он.

Министерство здравоохранения Турции должно быть также осознало бесполезность этих рейдов и недавно подписало соглашение с одной крупной фармацевтической компанией, в рамках которого была повышена стоимость на 42 лекарства, что позволило вернуть их на рынок. Однако все это временные решения.

По мнению экспертов, отсутствие эффективной правительственной программы по борьбе с кризисом может вынудить международные фармацевтические компании покинуть Турцию.

"Из-за хаоса на рынке лекарств многие компании рассматривают возможность ухода с турецкого рынка, - отмечает Булат. - В случае если они это сделают, Турции все равно придется покупать эти лекарства, но уже по более высоким ценам".