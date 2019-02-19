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Трамп предостерег армию Венесуэлы от поддержки Мадуро
08:37 19.02.2019 |
Президент США Дональд Трамп пригрозил венесуэльским военным тяжелыми последствиями в том случае, если они продолжат поддерживать главу Венесуэлы Николаса Мадуро. "Если вы решитесь на этот путь, вы не избежите ответственности, не найдете легкого выхода и не сможете спастись, вы потеряете все", - заявил глава Белого дома в понедельник, 18 февраля, выступая в Майами перед венесуэльскими и кубинскими эмигрантами. Прямую трансляцию его речи можно было посмотреть в Twitter.
Как сказал Трамп, "мы ищем возможности для мирного перехода власти, но открыты все опции". Он потребовал от армии Венесуэлы немедленно пропустить через границу грузовики с гуманитарной помощью. Около 200 тонн продуктов питания, пищевых добавок, медикаментов и гигиенических принадлежностей были собраны в США и Пуэрто-Рико и задержаны на границе Колумбии и Венесуэлы, уточняет dpa.
Спор из-за гуманитарной помощи
Гуманитарная помощь была подготовлена по призыву временного президента Венесуэлы Хуана Гуайдо, заявившего, что сотни тысяч венесуэльцев уже погибли или рискуют жизнью из-за недостатка еды и лекарств. Гуайдо призвал представителей вооруженных сил Венесуэлы "встать на сторону конституции" и не препятствовать доставкам гумпомощи.
10 февраля Госдепартамент США сообщил "о прибытии в колумбийский город Кукута первой партии неотложной помощи для жителей Венесуэлы". В свою очередь, Мадуро отвергает помощь из США, опасаясь, что ее поставки станут предлогом для вооруженной интервенции. По его приказу венесуэльские солдаты заблокировали пограничный переход близ Кукуты.
Ранее, 3 февраля, президент Трамп в интервью телекомпании CBS назвал возможную отправку американских солдат в Венесуэлу одним из вариантов.
В мае 2018 года в Венесуэле состоялись выборы главы государства. По данным ЦИК страны, Николас Мадуро одержал победу, набрав около 70 процентов голосов. Его инаугурация прошла 10 января 2019 года. 22 января в Каракасе и других городах страны начались акции протеста против Мадуро. Спустя сутки председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента. В качестве легитимного лидера государства его признали США и 52 страны мира.
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