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К чему приведет напряжение в отношениях между Индией и Пакистаном?
08:31 19.02.2019 |
Ситуация в Кашмире после нападения смертника на индийский военный конвой в минувший четверг остается неспокойной.
В понедельник индийские военные вступили в перестрелку с боевиками во время поисков подозреваемых в нападении на прошлой неделе. Четверо солдат были убиты, сообщается также о гибели двух боевиков и одного гражданского лица.
Пакистан отозвал своего посла для консультаций. Индийский посол покинул Исламабад еще на прошлой неделе.
Индия обвиняет Пакистан в соучастии в нападении на конвой и заявляет, что обладает неоспоримыми доказательствами причастности Исламабада.
Пакистан отвергает обвинения и требует эти доказательства предъявить.
Кто виноват?
В Индии же популярна точка зрения, что и доказывать ничего не надо: Масуд Азхар, лидер базирующейся на территории Пакистана группировки "Джайш-э-Мухаммед", взявшей на себя ответственность за теракт, не скрываясь, живет в пакистанском Пенджабе.
В Индии это хорошо известно, поэтому общественный консенсус по вопросу "кто виноват" сформирован.
Сама группировка запрещена в Пакистане (ООН, Индия, США и Великобритания относят ее к террористическим), однако продолжает действовать под другими названиями.
Исламабад утверждает, что достаточных оснований для ареста Азхара нет.
Редактор Службы Би-би-си на языке урду Фараз Хашми говорит, что, по всей видимости, пакистанские спецслужбы закрывают глаза на деятельность боевиков по одной причине: в отличие от, например, "Талибана" (запрещенного в России), они действуют в Кашмире и против индийцев.
Правда, в отличие от других группировок, "Джайш-э-Мухаммед" не гнушается нападениями и на цели в Пакистане.
Радикализация молодежи
Индия закупила израильские технологии для охраны границы, да и рельеф в этих местах весьма труднопроходимый, но целеустремленным боевикам он не помеха.
Кроме того, аналитики отмечают, что молодежь в Кашмире стремительно радикализируется, причем по обе стороны границы.
Еще несколько лет назад протесты в Кашмире в основном носили мирный характер. Сегодня молодежь предпочитает браться за оружие, говорит редактор Службы Би-би-си на языке урду Хуссейн Аскари.
Ситуация в Кашмире обостряется уже несколько лет.
Прямые переговоры между правительствами Индии и Пакистана по Кашмиру не ведутся уже два года, хотя военные по обе стороны границы поддерживают связь.
Так называемый "комплексный диалог" между странами не ведется с момента нападения в Мумбаи в 2009 году. Однако с приходом к власти индийский премьер-министр Нарендра Моди занял более жесткую позицию по Кашмиру, чем его предшественники.
"Развязал руки генералам"
После нападения на индийскую военную базу в Кашмире в 2016 году Моди дал разрешение армии проводить "хирургические удары" по боевикам, в том числе и на территории Кашмира, контролируемой Пакистаном.
"Моди развязал руки своим генералам", - говорит редактор Индийской службы Би-би-си Кинджал Пандия.
После нападения в четверг индийский премьер обещал "изолировать" Пакистан от международного сообщества всеми доступными дипломатическими методами.
Надо помнить, что весной в Индии предстоят парламентские выборы, что отчасти может объяснять жесткую риторику Моди.
Упор на дипломатию, безусловно, обнадеживает, особенно если вспомнить, что из-за Кашмира Индия и Пакистан два раза вели полномасштабную войну, не считая нескольких местных военных столкновений.
Сегодня обе страны обладают ядерным оружием, и Исламабад неоднократно подавал сигнал, что готов его применить. Впрочем, обозреватели считают, что концепция ядерного сдерживания, действующая с начала века в отношении двух стран, убережет их от войны и в этот раз.
Пока в Дели говорят о возможности лишить Пакистан статуса "приоритетного партнера" - с вытекающими отсюда экономическими последствиями.
Роль Китая
Вопрос, насколько эту потерю сможет восполнить Китай - близкий союзник Исламабада, - остается открытым.
Положение Китая в этом конфликте тоже непростое. Под управлением Пекина находятся небольшие районы на востоке Кашмира, но главное - это партнерские отношения с Исламабадом и соперничество с Дели.
Впрочем, во всех предыдущих конфликтах Китай занимал нейтральную позицию.
Есть и еще одно важное обстоятельство: вода.
Речная система Инда состоит из трёх западных рек - собственно Инда, Джелама и Чинаба, и трёх восточных - Сатледжа, Биаса и Рави.
По договору о водах Инда, подписанному Индией и Пакистаном при посредничестве Всемирного банка в 1960 году, Индия получила право исключительного пользования водами восточных рек до границы с Пакистаном.
Пакистан, в свою очередь, может пользоваться водами западных рек.
Однако истоки западных рек находятся на территории Индии. В Пакистане давно опасаются, что в случае конфликта индийцы просто перекроют реки и организуют в стране искусственную засуху.
Правда, во всех предыдущих конфликтах с Пакистаном Индия ни разу не нарушала условия договора.
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