Саудиты вливают $20 млрд в Пакистан

Кронпринц Мухаммед бин Салман заявил, что его страна планирует инвестировать $20 млрд в Пакистан, поскольку он начинает разворачиваться в сторону Азии, учитывая, что связи Саудовской Аравии с Западом ослабли.

Обе страны подписали меморандумы о взаимопонимании в области энергетики и сельского хозяйства. Планируется строительство нефтеперерабатывающего завода стоимостью $10 млрд в юго-западном городе Гвадар, где Китай помог построить глубоководный порт. Также Саудовская Аравия подписала договор, в рамках которого Пакистан сможет получать нефть и нефтепродукты по отсроченным платежам для удовлетворения энергетических потребностей.

"Мы творим великое будущее для Саудовской Аравии и Пакистана", - заявил кронпринц Мухаммед в начале своей поездки на приеме у премьер-министра Имрана Хана в Исламабаде.

Кронпринц Мухаммед не определил период реализации проектов на $20 млрд, которые затмят инвестиции на $53 млн, сделанные Саудовской Аравией в Пакистане за последние 3 года. Инвесторы настроены скептически: в понедельник KSE100 Indeх упал до самого низкого уровня примерно за три недели.

Остановка кронпринца в Пакистане - это первая часть более широкого путешествия по Азии, которое продлится в Индии, Южной Корее и Китае, где он встретится с президентом Си Цзиньпином. Во вторник он отправится в Индию, отложив поездки в Индонезию и Малайзию.

Убийство Хашогги

План кронпринца Мухаммеда по укреплению связей с крупнейшими экономиками Азии возник после ухудшения отношений Саудовской Аравии с Западом на фоне убийства журналиста Джамала Хашогги, совершенного, предположительно, агентами безопасности Саудовской Аравии в Стамбуле. Власти Саудовской Аравии неоднократно отрицали причастность принца к этому преступлению, заявляя, что Хашогги был убит правительственными агентами в попытках заставить его вернуться обратно на родину.

Инвестиционные планы кронпринца Мухаммеда помогут Пакистану стать менее зависимым от Китая, который инвестирует около $60 млрд в так называемый Китайско-пакистанский экономический коридор. Китай - крупнейший торговый партнер Пакистана, за которым следуют ОАЭ, США и Саудовская Аравия.

Саудовская Аравия уже предоставила Пакистану кредит в размере $3 млрд, ОАЭ предоставили еще $1 млрд, чтобы помочь второй по величине экономике Южной Азии предотвратить финансовый кризис. В этом месяце министр финансов Асад Умар заявил, что вскоре страна может подписать пакет бэйл-аута с МВФ для увеличения сокращающихся иностранных резервов.

Напряженность между Индией и Пакистаном

Саудовские "инвестиционные и инфраструктурные проекты должны обеспечить долгосрочное стимулирование предложения" для экономики, отметил Билал Хан, старший экономист Standard Chartered Plc. Однако, "чтобы устранить двойной дефицит в стране, потребуются меры фискальной и денежно-кредитной политики в рамках программы МВФ".

Ранее эти две страны были надежными союзниками, однако их отношения пострадали четыре года назад, когда Пакистан отклонил просьбу Саудовской Аравии о поддержке в войне в Йемене. Саудовскую Аравию давно обвиняют в финансировании и распространении экстремистской исламской идеологии в Пакистане.

Хан был одним из немногих известных иностранных высокопоставленных лиц, который принял участие в инвестиционной инициативе будущего в Эр-Рияде в прошлом году, когда выяснилось, что Хашогги, критик Саудовской Аравии, был убит в консульстве королевства в Стамбуле. Пакистан публично поддержал Саудовскую Аравию.

Сейчас кронпринц Мухаммед посещает Исламабад и Нью-Дели на фоне роста напряженности в отношениях между вооруженными противниками - Индией и Пакистаном. На прошлой неделе во время нападения в спорном регионе Кашмир погибли около 40 индийских военных сотрудников. Индия указала на Пакистан, который отрицает свою причастность к этому.