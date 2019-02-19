Американцы считают правительство самой главной проблемой США

По оценкам исследовательской компании Gallup, доля американцев, считающих неэффективное руководство в лице администрации Белого дома, Конгресса США и политиков в целом, выросла до абсолютного рекорда.

Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведенного компанией в США с 1 по 10 февраля 2019 г (pdf).

В качестве основной проблемы экономического характера 12% опрошенных назвали бюджет дефицита/госдолг США. Среди проблем неэкономического характера 35% американцев американцев назвали "правительство, плохое руководство и политиков" в качестве главной проблемы для США.

В Gallup отметили, что предыдущий рекорд (33%) по негативной оценке правительства был показан в 2013 г. на фоне бюджетного кризиса и приостановки работы федерального правительства.

При этом предыдущий максимум по данному показателю (26%) был показан 55 лет назад - после Уотергейтского скандала, повлекшего за собой досрочную отставку президента Ричарда Никсона.

Как отмечается, в период с 2001 по 2009 гг. среднегодовые негативные оценки работы правительства, Конгресса США и политиков в целом оставались ниже 10%, но затем заметно выросли.