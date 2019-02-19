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UBS: Китай увеличит долг в 2019 году для поддержки экономики
16:42 18.02.2019 |
UBS Group AG прогнозирует рост уровня долга в Китае в 2019 г., который призван смягчить замедление экономического роста, сообщает Bloomberg.
Отношение общего долга страны к ВВП снова вырастет в этом году, после того как оно осталось неизменным в 2017 г. и уменьшилось в 2018 г., написала руководитель китайских экономических исследований UBS в Гонконге Ван Тао.
Рост совокупного финансирования (самый широкий официальный показатель роста кредитования) ускорится почти до 12% в этом году с 9,8% в 2018 г., ожидает Ван. По ее оценкам, рост номинального ВВП в этом году замедлится с 9,7% примерно до 8%, в то время как инфляция будет умеренной. В этом сценарии соотношение долга растет.
Хотя увеличение долга, "вероятно, будет позитивным фактором для краткосрочного роста и рынка акций, оно может усилить обеспокоенность инвесторов по поводу среднесрочной цели Китая" по сдерживанию долга и рисков финансового сектора", отмечает Ван.
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