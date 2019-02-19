UBS: Китай увеличит долг в 2019 году для поддержки экономики

UBS Group AG прогнозирует рост уровня долга в Китае в 2019 г., который призван смягчить замедление экономического роста, сообщает Bloomberg.

Отношение общего долга страны к ВВП снова вырастет в этом году, после того как оно осталось неизменным в 2017 г. и уменьшилось в 2018 г., написала руководитель китайских экономических исследований UBS в Гонконге Ван Тао.

Рост совокупного финансирования (самый широкий официальный показатель роста кредитования) ускорится почти до 12% в этом году с 9,8% в 2018 г., ожидает Ван. По ее оценкам, рост номинального ВВП в этом году замедлится с 9,7% примерно до 8%, в то время как инфляция будет умеренной. В этом сценарии соотношение долга растет.

Хотя увеличение долга, "вероятно, будет позитивным фактором для краткосрочного роста и рынка акций, оно может усилить обеспокоенность инвесторов по поводу среднесрочной цели Китая" по сдерживанию долга и рисков финансового сектора", отмечает Ван.