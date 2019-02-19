Болтон узнал о тайных переговорах генералов и оппозиции в Венесуэле

Представители военного командования Венесуэлы ведут переговоры с оппозицией, поддерживающей временного президента страны Хуана Гуайдо. Об этом помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон сообщил в интервью Fox News, которое телеканал показал в эфире в пятницу, 15 февраля.

"Ключевые генералы, ведущие силы, поддерживающие (главу Венесуэлы Николаса. - Ред.) Мадуро, находятся в постоянном диалоге с оппозицией", - отметил он. "СМИ этого не видят, это происходит неявно. Тем не менее диалог ведется", - подчеркнул Болтон.

По его утверждению, в Венесуэле - порядка двух тысяч генералов, что больше, чем во всех странах НАТО вместе взятых.

Ранее на сторону Гуайдо перешли генерал ВВС Франсиско Янес и полковник Рубен Пас Хименес.

США расширили санкции

В пятницу, 15 февраля, Вашингтон расширил санкции против Каракаса, внеся в черный список пять венесуэльских граждан. Так, в него попал министр нефтяной промышленности, занимающий также пост главы государственной нефтегазовой компании PDVSA, Мануэль Кеведо. Кроме того, в перечень были включены глава Национальной разведслужбы Мануэль Рикардо Кристофер Фигера и руководитель Главного управления военной контрразведки Иван Рафаэль Эрнандес Дала.

В конце января Болтон посоветовал главе Венесуэлы Мадуро принять предложение об амнистии, которое сделал ему лидер венесуэльской оппозиции Хаун Гуайдо, признанный многими странами мира временным президентом. Любой, кто готов встать на сторону конституции и восстановить конституционный порядок, может рассчитывать на освобождение от наказания, заявил Гуайдо.