Финансовые новости
- |
- 19.02.19
- |
- 04:21
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Болтон узнал о тайных переговорах генералов и оппозиции в Венесуэле
09:37 18.02.2019 |
Представители военного командования Венесуэлы ведут переговоры с оппозицией, поддерживающей временного президента страны Хуана Гуайдо. Об этом помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон сообщил в интервью Fox News, которое телеканал показал в эфире в пятницу, 15 февраля.
"Ключевые генералы, ведущие силы, поддерживающие (главу Венесуэлы Николаса. - Ред.) Мадуро, находятся в постоянном диалоге с оппозицией", - отметил он. "СМИ этого не видят, это происходит неявно. Тем не менее диалог ведется", - подчеркнул Болтон.
По его утверждению, в Венесуэле - порядка двух тысяч генералов, что больше, чем во всех странах НАТО вместе взятых.
Ранее на сторону Гуайдо перешли генерал ВВС Франсиско Янес и полковник Рубен Пас Хименес.
США расширили санкции
В пятницу, 15 февраля, Вашингтон расширил санкции против Каракаса, внеся в черный список пять венесуэльских граждан. Так, в него попал министр нефтяной промышленности, занимающий также пост главы государственной нефтегазовой компании PDVSA, Мануэль Кеведо. Кроме того, в перечень были включены глава Национальной разведслужбы Мануэль Рикардо Кристофер Фигера и руководитель Главного управления военной контрразведки Иван Рафаэль Эрнандес Дала.
В конце января Болтон посоветовал главе Венесуэлы Мадуро принять предложение об амнистии, которое сделал ему лидер венесуэльской оппозиции Хаун Гуайдо, признанный многими странами мира временным президентом. Любой, кто готов встать на сторону конституции и восстановить конституционный порядок, может рассчитывать на освобождение от наказания, заявил Гуайдо.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Онуфрий объявляет войну: Зачем УПЦ МП идут в ООН и ОБСЕ
|В Киеве суд арестовал 14 домов
|Из-за директивы ЕС «Северный поток-2» может быть загружен только наполовину
|Нацкомфинуслуг впервые за три года пересмотрела правила на рынке «автогражданки»
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|UBS: Китай увеличит долг в 2019 году для поддержки экономики
|За что в России арестовали Майкла Калви
|Израиль не выплатит Палестинской автономии 138 млн долларов
|Болтон узнал о тайных переговорах генералов и оппозиции в Венесуэле
|Спецпрокурор США обнаружил переписку экс-советника Трампа с Wikileaks
|Мюллер предложил приговорить экс-главу штаба Трампа на срок до 24 лет
Это интересно
|В долгах как в шелках: как модели падают в долговую яму
|Зачем компаниям учить сотрудников хорошим манерам
|Sony Wena — умный ремешок для часов, который стоит больше, чем Apple Watch
|Как зарабатывают маленькие страны: 10 странных способов
|Airbus прекратит производство самых больших пассажирских самолетов в мире
|Парящие ветрогенераторы Alphabet выходят в море
|Электросамолет Sun Flyer 2 впервые поднялся в воздух