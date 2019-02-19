Финансовые новости
- |
- 19.02.19
- |
- 04:21
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Спецпрокурор США обнаружил переписку экс-советника Трампа с Wikileaks
09:33 18.02.2019 |
У спецпрокурора США Роберта Мюллера есть доказательства контактов между бывшим многолетним советником президента США Дональда Трампа Роджером Стоуном и Wikileaks, опубликовавшим украденные данные с серверов Демократической партии во время избирательной кампании в 2016 году. Об этом говорится в судебных материалах, обнародованных в пятницу, 15 февраля.
Следствие получило доступ к десяткам интернет-аккаунтов, через которые могли распространяться похищенные документы. Часть этих аккаунтов "содержала переписку Стоуна с Guccifer 2.0 (хакер, взявший на себя ответственность за взлом серверов Национального комитета Демократической партии. - Ред.) и Wikileaks", отмечается в документах.
Таким образом, офис спецпрокурора Мюллера впервые объявил о наличии доказательств прямых контактов бывшего советника Трампа с Wikileaks.
Стоун заявил о "безобидных сообщениях" в Twitter
Роджер Стоун в ответ на эти сведения заявил, что речь идет о "безобидных личных сообщениях в Twitter", о которых он якобы уже рассказывал в комитете по разведке Конгресса США и которые "абсолютно ничего не доказывают".
25 января Роджер Стоун был задержан по обвинениям в препятствовании расследованию Конгресса, лжесвидетельстве и давлении на свидетелей. Однако вскоре после задержания его отпустили под залог в 250 тысяч долларов. В период президентской кампании Роджер Стоун работал в команде Трампа и остался с ним в тесном контакте после выборов.
По версии следствия, Стоун мог быть прямо или косвенно причастен к публикации на портале Wikileaks почти 20 тысяч электронных писем, связанных с кандидатом в президенты от демократов Хиллари Клинтон. Эти письма были получены после взлома сайта Национального комитета Демократической партии США летом 2016 года.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Онуфрий объявляет войну: Зачем УПЦ МП идут в ООН и ОБСЕ
|В Киеве суд арестовал 14 домов
|Из-за директивы ЕС «Северный поток-2» может быть загружен только наполовину
|Нацкомфинуслуг впервые за три года пересмотрела правила на рынке «автогражданки»
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|UBS: Китай увеличит долг в 2019 году для поддержки экономики
|За что в России арестовали Майкла Калви
|Израиль не выплатит Палестинской автономии 138 млн долларов
|Болтон узнал о тайных переговорах генералов и оппозиции в Венесуэле
|Спецпрокурор США обнаружил переписку экс-советника Трампа с Wikileaks
|Мюллер предложил приговорить экс-главу штаба Трампа на срок до 24 лет
Это интересно
|В долгах как в шелках: как модели падают в долговую яму
|Зачем компаниям учить сотрудников хорошим манерам
|Sony Wena — умный ремешок для часов, который стоит больше, чем Apple Watch
|Как зарабатывают маленькие страны: 10 странных способов
|Airbus прекратит производство самых больших пассажирских самолетов в мире
|Парящие ветрогенераторы Alphabet выходят в море
|Электросамолет Sun Flyer 2 впервые поднялся в воздух