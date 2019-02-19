Спецпрокурор США обнаружил переписку экс-советника Трампа с Wikileaks

Роджер Стоун

У спецпрокурора США Роберта Мюллера есть доказательства контактов между бывшим многолетним советником президента США Дональда Трампа Роджером Стоуном и Wikileaks, опубликовавшим украденные данные с серверов Демократической партии во время избирательной кампании в 2016 году. Об этом говорится в судебных материалах, обнародованных в пятницу, 15 февраля.

Следствие получило доступ к десяткам интернет-аккаунтов, через которые могли распространяться похищенные документы. Часть этих аккаунтов "содержала переписку Стоуна с Guccifer 2.0 (хакер, взявший на себя ответственность за взлом серверов Национального комитета Демократической партии. - Ред.) и Wikileaks", отмечается в документах.

Таким образом, офис спецпрокурора Мюллера впервые объявил о наличии доказательств прямых контактов бывшего советника Трампа с Wikileaks.

Стоун заявил о "безобидных сообщениях" в Twitter

Роджер Стоун в ответ на эти сведения заявил, что речь идет о "безобидных личных сообщениях в Twitter", о которых он якобы уже рассказывал в комитете по разведке Конгресса США и которые "абсолютно ничего не доказывают".

25 января Роджер Стоун был задержан по обвинениям в препятствовании расследованию Конгресса, лжесвидетельстве и давлении на свидетелей. Однако вскоре после задержания его отпустили под залог в 250 тысяч долларов. В период президентской кампании Роджер Стоун работал в команде Трампа и остался с ним в тесном контакте после выборов.

По версии следствия, Стоун мог быть прямо или косвенно причастен к публикации на портале Wikileaks почти 20 тысяч электронных писем, связанных с кандидатом в президенты от демократов Хиллари Клинтон. Эти письма были получены после взлома сайта Национального комитета Демократической партии США летом 2016 года.