Эрдоган: Турция не откажется от российских комплексов С-400

Анкара не планирует аннулировать заключенный в 2017 году контракт на закупку российских зенитно-ракетных комплексов С-400. Вице-президент США заявил, что его страна не сможет защищать союзников, которые покупают оружие у потенциальных противников Вашингтона.

Об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил журналистам на борту самолета, возвращаясь из Сочи, где он встречался с Путиным.

"Мы заключили с Россией сделку по С-400, так что не может быть речи о том, чтобы повернуть назад. дело сделано. Мы продолжаем работу, исходя из обещания [России] начать поставки в июле", - цитирует его агентство Анадолу.

США ранее призывали Турцию отказаться от С-400 в пользу аналогичной американской системы Patriot, и, по неофициальным сообщениям, попросили Анкару определиться не позднее 15 февраля.

"Мы не сможем защищать Запад"

Американское руководство отреагировало на слова Эрдогана.

"Мы дали понять, что мы не будем сидеть сложа руки, когда союзники по НАТО приобретают оружие у наших противников. Мы не сможем защищать Запад, если наши союзники будут зависеть от покупок оружия на Востоке", - сказал вице-президент США Майк Пенс на конференции по безопасности в Мюнхене.

Для Турции имеет принципиальное значение согласие партнера не только продать свои ЗРК, но и наладить в дальнейшем их производство в Турции. В субботу, 16 февраля, Эрдоган снова подчеркнул, что его страна "в будущем планирует не закупать комплексы ПВО, а производить собственные".

По его словам, "российская сторона пошла навстречу как по вопросам цены и сроков поставок ЗРК, так и в контексте налаживания совместного производства и передачи технологий", в то время как "администрация США положительно относится к вопросу досрочных поставок, но ничего не говорит ни о совместном производстве, ни о кредите".

Российских комментариев пока не поступало.

Эрдоган дал понять, что окончательно вопрос не закрыт, и Турция ждет новых предложений от США.

Как Россия продавала С-400

Новейшие зенитные комплексы С-400 "Триумф" в настоящее время стоят на вооружении только российской армии. Контракты на их поставку заключены с Китаем, Турцией и Индией, ведутся переговоры с Саудовской Аравией. Турция - единственная страна - член НАТО, - выразившая готовность их приобрести.

Впервые о возможности закупки Турцией российских ЗРК стало известно в ноябре 2016 года. 25 июля 2017 года Эрдоган заявил о подписании "определенных документов". 12 сентября того же года заключение контракта подтвердила российская сторона.

27 декабря 2017 года глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов рассказал изданию "Коммерсант", что Москва планирует поставить Турции четыре дивизиона С-400 на 2,5 миллиарда долларов.

9 октября 2017 года министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил в интервью газете Aksam, что турецкая сторона может отказаться от покупки С-400, если не будет достигнуто соглашение об их совместном производстве. Спустя четыре дня сам Эрдоган выразил надежду на достижение такой договоренности.

Представители США ранее заявляли, что не будут поставлять Турции комплексы Patriot параллельно с российскими аналогами и что в таком случае под угрозой окажется сделка по приобретению Турцией американских боевых самолетов F-35.

По их словам, турецко-российская сделка будет противоречить закону "О противодействии противникам Америки" (CAATSA), в соответствии с которым под санкции могут попасть страны и компании, сотрудничающие с российскими предприятиями и организациями из санкционного списка.

"Относительно С-400. Всем известно, что американское руководство оказывает на нас большое давление в связи с этим вопросом", - заявил Эрдоган перед началом переговоров с Путиным 14 февраля.