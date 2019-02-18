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Британский министр обороны: Россия - угроза, но мы хотим диалога и мира
07:33 18.02.2019 |
Выступая в пятницу на ежегодной Мюнхенской конференции по безопасности, британский министр обороны Гэвин Уильямсон заявил, что Россия остается угрозой безопасности для стран НАТО, однако Западу не нужна конфронтация с Москвой, и в этом смысле Лондон открыт к диалогу.
"НАТО сейчас имеет большее значение, чем когда-либо, потому что наш старый противник снова в игре, - сказал министр. - 30 лет спустя после падения Берлинской стены и через пять лет после незаконной аннексии Крыма Россия остается угрозой нашей безопасности"
Россия, продолжил Уильямсон, несмотря на все ее возражения, явно нарушила договор РСМД и втягивает Запад в гонку вооружения, в которой он не заинтересован и начинать которую он не хочет.
"Кремль переносит свои сражения в "серую зону", действуя без правил с помощью шпионажа, военных, политических, кибер, экономических и даже криминальных инструментов, чтобы подорвать позиции своих конкурентов", - продолжил Уильямсон.
"Как нация, которая дорожит такими ценностями как демократия, толерантность и справедливость, мы не должны быть запуганы", - заявил министр.
"Однако позвольте мне сказать со всей ясностью, мы не хотим таких отношений с Россией", - подчеркнул он.
"Мы остаемся открыты другому типу отношений, варианты диалога остаются на столе. Жизненно важно постоянно работать над тем, что избежать эскалации и предупредить риск ошибки", - сказал министр обороны Великобритании.
Остановить холодную войну
В начале недели Уильямсон выступил с подобной речью в Королевском институте оборонных исследований, в которой он заявил о том, что Британия не будет "бумажным тигром" и не должна бояться демонстрировать свою военную мощь.
Тогда Уильямсон сказал, что действия России и Китая размывают границы между миром и войной.
Выступление Уильямсона активно обсуждалось в британской прессе, критически воспринявшей воинственный тон министра обороны.
Удивление экспертов вызвали его заявления о массовой закупке боевых дронов и отправке британского авианосца в Южно-Китайское море.
Заявления о необходимости быть готовыми применять силу прозвучали и в Мюнхене, однако более сдержанно.
Уильямсон также пообещал, что Великобритания будет поддерживать и развивать механизмы европейской безопасности и продолжит играть ведущую роль в НАТО.
В завершение министр призвал Россию уважать международный правопорядок.
"Мы призываем Россию начать действовать в рамках международного порядка, основанного на правилах. Свернуть с пути, на который она встала, и выбрать другой, новый путь", - заявил Уильямсон.
Министр напомнил о политиках, выступавших в прошлом на конференции в Мюнхене. Политиков, у которых, как он сказал, были видение и смелость, необходимые для того, чтобы остановить холодную войну.
"Это вдохновляющие нас люди - такие как Рональд Рейган, Маргарет Тэтчер, Джордж Буш, Гельмут Коль и, конечно, Михаил Горбачев", - сказал Уильямсон.
"Мы надеемся, что Россия изберет другой путь, вдохновленная не теми, кто хочет нести страх и ненависть, а теми, кто хочет нести надежду и мир", - заявил британский министр обороны.
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