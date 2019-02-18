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Партия Макрона не даст аккредитацию RT и Sputnik на выборы в Европарламент
07:27 18.02.2019 |
Партия большинства во французском парламенте "Республика на марше", основанная Эмманюэлем Макроном, не предоставит аккредитацию сотрудникам российских иновещательных государственных СМИ RT и Sputnik для освещения своей избирательной кампании перед выборами в Европарламент. Об этом в пятницу, 15 февраля, заявил директор партийной кампании Стефан Сежурне в интервью газете Le Monde.
"Это не органы прессы, а органы пропаганды на службе Кремля. Они не должны приравниваться к медиа, которые проверяют и сопоставляют информацию", - пояснил представитель "Республики на марше". По оценке Сежурне, Москва тратит "больше миллиона долларов каждый месяц" на распространение фейковых сообщений.
Эмманюэль Макрон уже отказывал в допуске сотрудникам RT и Sputnik на свои предвыборные мероприятия во время президентской гонки в 2017 году. Впоследствии на встрече с Владимиром Путиным в мае того года Макрон назвал эти СМИ "инструментами влияния и пропаганды".
Выборы в Европарламент должны пройти в странах Евросоюза с 23 по 26 мая.
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