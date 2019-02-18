Партия Макрона не даст аккредитацию RT и Sputnik на выборы в Европарламент

Партия большинства во французском парламенте "Республика на марше", основанная Эмманюэлем Макроном, не предоставит аккредитацию сотрудникам российских иновещательных государственных СМИ RT и Sputnik для освещения своей избирательной кампании перед выборами в Европарламент. Об этом в пятницу, 15 февраля, заявил директор партийной кампании Стефан Сежурне в интервью газете Le Monde.

"Это не органы прессы, а органы пропаганды на службе Кремля. Они не должны приравниваться к медиа, которые проверяют и сопоставляют информацию", - пояснил представитель "Республики на марше". По оценке Сежурне, Москва тратит "больше миллиона долларов каждый месяц" на распространение фейковых сообщений.

Эмманюэль Макрон уже отказывал в допуске сотрудникам RT и Sputnik на свои предвыборные мероприятия во время президентской гонки в 2017 году. Впоследствии на встрече с Владимиром Путиным в мае того года Макрон назвал эти СМИ "инструментами влияния и пропаганды".

Выборы в Европарламент должны пройти в странах Евросоюза с 23 по 26 мая.