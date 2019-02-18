Евросоюз согласовал санкции против РФ из-за керченского инцидента

Государства Европейского Союза согласовали санкции против граждан России, причастных к вооруженному инциденту между РФ и Украиной в Керченском проливе в ноябре прошлого года. Послы стран ЕС принципиально договорились о том, чтобы заморозить имущество этьих россиян и запретить им въезд на территорию Евросоюза, сообщили в пятницу, 15 февраля, сразу несколько западных информационных агентств со ссылкой на неназванные источники в Брюсселе.

По словам собеседников агентств, в санкционный перечень пока планируется внести восемь человек. Согласованное послами решение будет детально изучено экспертами на предстоящей неделе.

Глава МИД Украины Павел Климкин еще в декабре призывал страны ЕС ввести дополнительные санкции против Москвы. Конкретно он предлагал ввести штрафные меры против отдельных россиян и российских портов.

Российская береговая охрана в конце ноября применила силу для предотвращения прохода трех украинских кораблей через Керченский пролив в Азовское море. При этом сами корабли, а также их команды общей численностью 24 человека были арестованы. Страны ЕС еще в декабре потребовали от Москвы их безоговорочного освобождения, подчеркнув, что у России "нет оправданий для применения военной силы".