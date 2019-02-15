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Новый военный союз в рамках ЕС не сможет заменить НАТО - Столтенберг
21:12 15.02.2019 |
Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг убежден, что идея создания "европейской армии" не может превратиться в структуру, которая заменит НАТО.
Об этом он заявил в выступлении в рамках Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает корреспондент "Европейской правды".
"Некоторые считают, что европейское военное сотрудничество может заменить НАТО. Но это не так, это - неправда!", - заверил он.
Столтенберг считает, что совместная политика безопасности ЕС "дополнит, а не заменит" альянс. Свою уверенность он обосновал, в частности, весом военной мощи США, Канады, Норвегии, Турции и Великобритании - стран, которые не будут участвовать в "европейской армии".
"После Brexit 80% военной мощи НАТО будет у государств, не входящих в Евросоюз", - напомнил он.
Столтенберг также отдельно опроверг предположение о том, что США всерьез рассматривают возможность выхода из НАТО.
"Да, у Трампа другой политический стиль. Он больше твитит, он более прямой в заявлениях ... Но поддержка Альянса (со стороны США) сохраняется!" - заверил генсек.
Он также напомнил, что США, несмотря на резкие заявления со стороны Трампа, "увеличивают свое присутствие в Европе, не оставляют Европу"
"Сотрудничество Европы и США нужно не только для того, чтобы защитить Европу - это нужно также для безопасности самих Соединенных Штатов", - пояснил генсек.
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