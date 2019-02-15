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Индия после 29-летнего перерыва возобновила авиасообщение с Ираком
15:59 15.02.2019 |
Индийская национальная авиакомпания Air India возобновила полеты в Ирак после 29-летнего перерыва, доставив группу шиитских паломников в город Наджаф, сообщает иракский телеканал al-Sumariya.
"Авиасообщение осуществляется по маршруту Наджаф - Нью-Дели - Наджаф дважды в неделю по четвергам и понедельникам", - отмечает Управления информации и связей с общественностью аэропорта.
Индийские авиаперевозчики отказались от полетов в Ирак в 1990 г. в связи с введенными против Багдада международными санкциями и не возобновляли авиасообщение длительное время по соображениям безопасности. Первый после почти тридцатилетнего перерыва рейс приземлился в четверг в Наджафе, одном из главных мест паломничества мусульман-шиитов, в присутствии посла Индии в Ираке Прадипа Сингха Раджпурохита.
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