Досрочные парламентские выборы в Испании пройдут в апреле

Досрочные парламентские выборы пройдут в Испании 28 апреля. Об этом в пятницу, 15 февраля, в Мадриде заявил председатель правительства, генсек Испанской социалистической рабочей партии Педро Санчес. "Испания не должна терять ни минуты, Испании следует двигаться вперед", - сказал он. С сегодняшнего дня Генеральные кортесы - парламент - распущен, в стране начинается предвыборная кампания.

Днем ранее нижняя палата парламента - Конгресс депутатов - большинством голосов отклонила проект бюджета Испании на 2019 год, представленный правительством страны.

Законопроект оказался провален по вине депутатов от двух каталонских партий - Каталонской демократической европейской партии и Левых республиканцев Каталонии, ранее поддерживавших правительство Санчеса.

У Испанской социалистической рабочей партии - около четверти мест в парламенте. Изначально перевыборы были намечены на 2020 год, однако теперь их пришлось перенести.