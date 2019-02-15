Трамп введет чрезвычайное положение в США ради стены на границе с Мексикой

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости

Топ-новости

Финансовые новости

Финансы

Фондовый рынок

Банки и банковские технологии

Страхование

Ипотека и недвижимость

Новости экономики

Экономика

Топливно-энергетический комплекс

Нефть и бензин

Агропромышленный комплекс

Сырьевые рынки

Приватизация

Право

Статистика

Зарубежные новости

Мир

Ближнее зарубежье

Региональные новости

Украина

Киев

Политика

Полезно знать

Это интересно

Информационные технологии

Криминал

Транспорт

Управление бизнесом

Маркетинг и реклама

Менеджмент и карьера

Аналитика

Финансовый рынок

Фондовый рынок

Страхование

Ипотека и недвижимость

Экономика

ТЭК (газ и электроэнергия)

Нефть и бензин

Сырьевые рынки

Агропромышленный рынок

Приватизация

Менеджмент и карьера

Политика

Международная аналитика

Страны ближнего зарубежья

Полезно знать

Информационные технологии

Пресс-релизы

Новости компаний

Котировки

Курс НБУ

Курс валют

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Межбанк

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанке

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Трамп введет чрезвычайное положение в США ради стены на границе с Мексикой

08:49 15.02.2019 |

Мир

 

Президент США Дональд Трамп введет режим чрезвычайного положения в стране, чтобы получить средства на возведение стены на границе с Мексикой. Об этом в четверг, 14 февраля, сообщила официальный представитель Белого дома Сара Сандерс в Twitter. Трамп также подпишет компромиссный проект госбюджета, что предотвратит возобновление "шатдауна".

 

Ожидаемый режим ЧП не будет приостанавливать действие законов или вводить ограничения гражданских прав в США, но может позволить президенту получить средства на возведение стены без одобрения конгресса. В то же время подобные действия являются сомнительными с правовой точки зрения, отмечает агентство dpa.

Спикер Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси, представляющая Демократическую партию, заявила, что не считает происходящее на границе с Мексикой чрезвычайным положением. Она подчеркнула также, что в случае введения режима ЧП будут изучены все возможности противодействовать этому, включая юридические.

Конгресс США одобри проект бюджета

В тот же день Сенат США подавляющим большинством голосов (83 против 16) одобрил проект бюджета, согласованный ранее демократами и республиканцами в конгрессе. Позже документ утвердили в Палате представителей (300 против 128).

Принятый обеими палатами Конгресса проект закона о бюджете теперь поступит на подпись президенту США Дональду Трампу. В этой версии бюджета предусмотрено 1,375 млрд долларов на возведение стены, в то время как Дональд Трамп изначально требовал 5,7 млрд долларов и в ином случае отказывался подписывать новый бюджет.

Бюджет необходимо принять до 15 февраля, иначе в США возобновится "шатдаун" - частичная блокировка работы государственных органов. Возникший из-за спора о стене самый длительный "шатдаун" в истории США продолжался 35 дней до 25 января. Тогда Белый дом и Конгресс согласовали возобновление на три недели полноценного финансирования правительства.
По материалам: Deutsche Welle
 

ПО РУБРИКАМ

08:54 НБУ считает незаконным решение Верховного суда о возобновлении работы «Златобанка»

08:06 Золото умеренно растет в цене 15 февраля на ослаблении доллара

08:01 Доллар дешевеет к иене 15 февраля на падении розничных продаж в США

07:53 Биржи АТР в основном снижаются 15 февраля на негативе из США

07:50 Биржи США закрылись 14 февраля преимущественно в минусе на слабой статистике

14.02 Доллар резко подорожал на межбанке 14 февраля

14.02 Доллар 14 февраля снижается к евро и иене на данных о рекордном падении розничных продаж в США

14.02 Индекс ПФТС в 14 февраля сполз в «красную зону»

14.02 Объем торгов на украинских фондовых площадках в 2018г возрос почти на 27%

14.02 Крупнейший инвестиционный банк США создал собственную криптовалюту

14.02 Объем денежных переводов в Украину в 2018 г. в 8 раз превысил сумму средств, отправленных за ее пределы - НБУ

14.02 Биржи АТР закрылись 14 февраля разнонаправленно в ожидании новостей о переговорах США-КНР

14.02 Справочный курс гривни снизился на 4,56 коп. до 27,1360 грн

14.02 13 февраля НБУ выдал банкам рефинансирование 34 млн гривен

14.02 НБУ продал 13 февраля банкам депозитные сертификаты на 10,4 млрд гривен

• дальше…

09:29 Армения после революции: что изменила победа Никола Пашиняна

09:18 Британский парламент не поддержал призыв перенести сроки Brexit

08:49 Трамп введет чрезвычайное положение в США ради стены на границе с Мексикой

08:40 Сенат США утвердил нового генпрокурора. Его назначение вызывает вопросы

14.02 Bellingcat установила личность третьего вероятного отравителя Скрипалей

14.02 США требуют от ЕС выйти из ядерного соглашения с Ираном

14.02 Эрдоган: Турция готова создать механизм для расчетов с Ираном

14.02 Израиль хочет создать с арабскими странами альянс против Ирана

14.02 В Сенате США представили законопроект, предусматривающий усиление санкций против РФ

14.02 Как зарабатывают маленькие страны: 10 странных способов

14.02 Китаю понадобится больше иностранных денег на фоне снижения профицита торгового баланса, - Morgan Stanley

14.02 ЕС согласовал реформу авторского права в интернете

13.02 В Болгарии обнаружили схему вывода денег из Венесуэлы

13.02 Nord Stream-2 под контролем: почему решение ЕС не означает поражения Украины

13.02 ЕС составил черный список стран, помогающих отмывать деньги

• дальше…

14.02 Пассажиры экспресса в «Борисполь», которые опаздывают на самолет, будут проходить упрощенную регистрацию

13.02 В Киеве планируют построить пять новых станций метро

13.02 В Украине в 2018г создали 49 фильмов, начали производство 15 телесериалов - Гройсман

13.02 Концертные залы, клубы и театры хотят обязать устанавливать системы противодымной защиты

12.02 Круизные лайнеры возвращаются в Украину

12.02 Плюсы и минусы: как работает электронный билет в Киеве

11.02 На станциях столичной электрички появились турникеты для бесконтактной оплаты

11.02 В Киеве начали эвакуировать автомобили за нарушение правил парковки

08.02 С 11 февраля Нацполиция увеличит количество радаров для измерения скорости TruCam на дорогах с 30-ти до 50-ти

08.02 Порошенко утвердил границы и перечень населенных пунктов временно оккупированных территорий - указ

08.02 Суд обязал вернуть вертолетную площадку Януковича экс-владельцу

07.02 В киевском транспорте уберут рекламу

07.02 Какие трассы власти отремонтируют в 2019 году за 50 млрд гривен

06.02 Климкин: Украина может начать производство собственных ракет

06.02 Проект «Стена» реализован на 30% - Госпогранслужба Украины

• дальше…

09:00 Суд арестовал главу Херсонского облсовета Мангера и установил залог 2,5 млн гривен

08:22 Небесный «Нептун». Какие преимущества получит авиационный вариант украинской ракеты

14.02 А если вдруг? Может ли Зеленский выиграть второй тур

14.02 Кейс Харона. Почему встревожиться должен Новинский

14.02 ГБР против «Батькивщины»: Почему антикоррупционеры взялись за Тимошенко

14.02 Суд арестовал $300 тыс. Насирова на счетах в Великобритании

14.02 Суд отменил запрет Супрун быть и.о. главы Минздрава

14.02 Молдова отзывает посла в РФ из-за его действий в отношении представительства Приднестровья – СМИ

14.02 В Сенате США представили законопроект, предусматривающий усиление санкций против РФ

14.02 Дело Савченко и Рубана будет рассматриваться судом присяжных, - прокуратура

14.02 Владыка «МАФа РПЦ» на Десятинке: Почему депортация Гедеона – это победа Украины

14.02 Вице-президент МБ Сирил Мюллер: У меня сейчас больше оптимизма касательно Украины, чем в 2015-м

13.02 Дело на миллион долларов: Когда Тимошенко назовет Шабунина «порохоботом»

13.02 Кабмин разрешил Супрун исполнять часть обязанностей министра здравоохранения

13.02 Разминка перед санкциями. Как Совбез ООН готовил Россию к битью

• дальше…

14.02 Зачем компаниям учить сотрудников хорошим манерам

14.02 Sony Wena — умный ремешок для часов, который стоит больше, чем Apple Watch

14.02 Airbus прекратит производство самых больших пассажирских самолетов в мире

14.02 Парящие ветрогенераторы Alphabet выходят в море

14.02 Электросамолет Sun Flyer 2 впервые поднялся в воздух

14.02 ЕС согласовал реформу авторского права в интернете

13.02 Крупные отели и авиакомпании шпионят за пользователями через свои приложения

13.02 Ford задействовала функцию предупреждения о сходе с полосы в мебели для спальни

13.02 В Microsoft не считают Internet Explorer браузером и призывают отказаться от его использования

13.02 Nissan Leaf 2 назвали самым выгодным в эксплуатации электромобилем

13.02 Американским военным понадобилась новая компьютерная архитектура

13.02 Компания Gocycle представила электровелосипед, который складывается за 10 секунд

13.02 Ford уведомил Терезу Мэй о переносе производства из Великобритании

12.02 Слухи о смерти проекта Mars One оказались сильно преувеличены

12.02 Маск назвал цену билета на космическом корабле SpaceX до Марса

• дальше…

09:43 В долгах как в шелках: как модели падают в долговую яму

14.02 Зачем компаниям учить сотрудников хорошим манерам

14.02 Украинский рынок медийной интернет-рекламы в 2018г вырос на 40%, существенно выросла доля In-stream video - ИнАУ

13.02 Богатые трудоголики обеспечивают рост доходов в США

12.02 Как выглядит в Германии идеальное рабочее место

04.02 Мебель IKEA скоро можно будет взять в аренду

29.01 Топ-10 самых влиятельных брендов 2018 года

15.01 Чем «умнее» телевизор, тем он дешевле или Как производители зарабатывают на продаже данных

26.12 Что делать, если у вас плохой начальник

19.12 Почему самые умные не всегда становятся самыми успешными

07.12 Как безобидные недостатки губят карьеру

28.11 США обвинили русских хакеров в мошенничестве с рекламой. Что о них известно?

21.11 Семь навыков незаменимых людей в эпоху автоматизации

16.11 Как не отпугнуть работодателя профилем в соцсетях

14.11 Сколько стоит обучение в лучших университетах мира?

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
 

Это интересно