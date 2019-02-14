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США требуют от ЕС выйти из ядерного соглашения с Ираном
18:06 14.02.2019 |
Вице-президент США Майк Пенс потребовал от союзников из Европейского союза прекратить действие ядерного соглашения с Ираном и предупредил о дальнейших санкциях США в отношении Тегерана.
Об этом он сказал во время выступления на конференции в Польше, сообщает AFP.
"Настало время, чтобы наши европейские партнеры вышли из иранского ядерного соглашения и присоединились к нам, поскольку мы оказываем экономическое и дипломатическое давление, необходимое для того, чтобы дать иранскому народу, региону и миру мир, безопасность и свободу, которых они заслуживают", - сказал Пенс.
Он назвал Иран "самой большой угрозой миру и безопасности на Ближнем Востоке" и обвинил духовный режим в заговоре с целью "нового Холокоста" с его региональными амбициями.
Пенс осудил новую инициативу Франции, Германии и Великобритании, направленную на то, чтобы европейский бизнес продолжал работать в Иране, несмотря на возобновленные санкции США.
"Это опрометчивый шаг, который только усилит Иран, ослабит ЕС и еще больше увеличит расстояние между Европой и Соединенными Штатами", - сказал Пенс.
Конференцию в Варшаве организовали США, на ней, в том числе, присутствуют представители Израиля и высокопоставленные арабские лидеры, конфликтующие с Ираном.
Как известно, Дональд Трамп объявил о выходе США из общего соглашения, заключенного 2015 между Ираном, Соединенными Штатами, Россией, Китаем, Великобританией, Францией и Германией.
Соглашение предусматривает, в частности, выполнение Тегераном ряда шагов по ограничению своей ядерной программы в обмен на отмену санкций.
Позже Вашингтон расширил санкции против Ирана, требуя от государств-союзников прекратить покупать иранскую нефть и угрожая санкциями в отношении компаний, сотрудничать с Ираном.
Другие страны-подписанты соглашения раскритиковали решение Трампа и заявили о намерении сохранить действующие договоренности.
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