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Эрдоган: Турция готова создать механизм для расчетов с Ираном
16:26 14.02.2019 |
"Турция приветствует механизм специального назначения (SPV) Европы для торгового сотрудничества с Ираном и готова сотрудничать в его рамках, а также создать подобный двусторонний механизм", - сказал Эрдоган на встрече с президентом Ирана Хасаном Роухани в Сочи перед трехсторонним саммитом Россия-Турция-Иран в Сочи.
Президент Ирана на встрече с Эрдоганом также выразил заинтересованность в развитии экономического взаимодействия с Турцией, в том числе в энергетической и промышленной сфере.
Как писали "Вести.Экономика", Германия, Франция и Великобритания создали отдельный платежный канал для торговли с Ираном. Механизм INSTEX позволит обойти санкции США при совершении сделок с Тегераном и сохранить Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе.
INSTEX будет представлен в виде частной компании, штаб квартира которой базируется во Франции. Ее управляющим будет выступать представитель ФРГ, а представитель Соединенного Королевства возглавит наблюдательный совет. Другие страны ЕС также могут присоединиться к новой системе.
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