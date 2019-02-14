Эрдоган: Турция готова создать механизм для расчетов с Ираном

"Турция приветствует механизм специального назначения (SPV) Европы для торгового сотрудничества с Ираном и готова сотрудничать в его рамках, а также создать подобный двусторонний механизм", - сказал Эрдоган на встрече с президентом Ирана Хасаном Роухани в Сочи перед трехсторонним саммитом Россия-Турция-Иран в Сочи.

Президент Ирана на встрече с Эрдоганом также выразил заинтересованность в развитии экономического взаимодействия с Турцией, в том числе в энергетической и промышленной сфере.

Как писали "Вести.Экономика", Германия, Франция и Великобритания создали отдельный платежный канал для торговли с Ираном. Механизм INSTEX позволит обойти санкции США при совершении сделок с Тегераном и сохранить Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе.

INSTEX будет представлен в виде частной компании, штаб квартира которой базируется во Франции. Ее управляющим будет выступать представитель ФРГ, а представитель Соединенного Королевства возглавит наблюдательный совет. Другие страны ЕС также могут присоединиться к новой системе.