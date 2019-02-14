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АНАЛИТИКА

Как зарабатывают маленькие страны: 10 странных способов

12:01 14.02.2019 |

Мир, Всякая всячина

 

Маленьким странам приходится нелегко в современном мире. Не имея возможности предоставить на мировой рынок товары для экспорта в необходимом количестве, маленькие страна оказываются в ситуации, когда ощущается нехватка денег.

Именно поэтому многие страны придумывают самые разные, порой необычные, способы, чтобы привлечь средства.

Ниже мы расскажем о том, как маленькие страны зарабатывают деньги.

10. Они продают паспорта богатым людям

Страна с населением 48 тыс. человек и падающим производством сахара - вот каким было небольшое государство Сент-Китс и Невис в 2006 г.

 

Положение было очень тяжелым. Однако с помощью швейцарского юриста государство обновило свою программу, в рамках которой любой человек, инвестирующий в экономику страны, мог получить гражданство, даже если он никогда не был на территории этого острова в Карибском бассейне.

Паспорт можно было получить, инвестировав $250 тыс. или $400 тыс. в местную недвижимость.

Паспорта стали настоящей золотой жилой для государства.

Жители страны получили возможность безвизового въезда в 132 страны мира, включая большинство европейских стран.

Кроме того, эта страна стала налоговым раем, что, несомненно, привлекло предпринимателей со всего мира.

Следуя примеру Сент-Китс и Невис, другие маленькие страны стали также разрабатывать подобные программы, предлагающие гражданство в обмен на инвестиции.

9. Они продают паспорта бедным людям

Помимо стран, продающих гражданство богатым людям, есть также страны, которые продают свои паспорта бедным.

 

По некоторым данным, сейчас в мире 10 млн человек без гражданства. В частности, это бедуины, которые не получили гражданство Кувейта или ОАЭ, когда страны обрели независимость. Им регулярно отказывали в получении гражданства, лишая тем самым базовых гражданских прав.

В последнее время мировое сообщество оказывало давление на страны Персидского залива, чтобы они решили эту проблему. Однако большинство этих стран не стремились к легализации бедуинов.

Так, в 2008 г. ОАЭ предоставили гражданство лишь 8 тыс. бедуинов, в то время как заявки на получение гражданства подавали 80 тыс.

Коморские острова были беднейшим островным государством в Индийском океане. Правительству не хватало денег, а люди жили очень бедно.

ОАЭ заплатили Коморским островам $200 млн в обмен на паспорта для 4 тыс. бедуинских семей, состоящих из 8 человек.

Однако эта сделка лишь принесла дополнительные проблемы. Многие бедуины заявляют, что их заставили принять гражданство Коморских островов, пообещав, что это будет лишь ступень на пути к гражданству ОАЭ, которое они так и не получили и без которого не могут даже обновить водительские права.

Кроме того, многие оказались под угрозой депортации в страну, в которой они ни разу в жизни не были.

8. Ниуэ зарабатывает на сексе по телефону

Ниуэ - небольшой остров в Тихом океане с населением около 1 190 человек.

 

В течение многих лет основу экономики страны составляли сельское хозяйство и рыбная ловля.

Все изменилось в 80-е гг., когда правительство подписало соглашение, в рамках которого телефонные линии премиум-класса стали проводиться через телефонный код острова. Были установлены телефонные линии, позволяющие проводить звонки через Ниуэ в разные страны мира.

Однако консервативное население острова вскоре узнало, что большая часть таких звонков состояла из разговоров категории "секс по телефону".

С другой стороны, это оказалось очень выгодно для экономики острова.

Телефонные компании установили высокие тарифы в минуту. Кроме того, телефонный код Ниуэ содержит всего 4 цифры, так что многие звонящие не предполагали, что совершают международный звонок, пока им не приходит счет на оплату связи.

Тем не менее в 1997 г. премьер-министр Ниуэ отменил это соглашение, и страна перестала быть мировым центром секса по телефону.

7. Тувалу увеличила свой ВВП в режиме онлайн вдвое

Тувалу - небольшой островок в Тихом океане с населением около 11 000 человек. Это одна из самых изолированных стран мира.

 
В течение многих лет Тувалу следовала примеру Ниуэ и размещала телефонные звонки с коротким кодом 668.

Это приносило правительству более $50 тыс. в месяц. Однако такой бизнес вызывал недовольство у местного населения.

Все изменилось в 1999 г., когда Тувалу получила расширение ".tv" для интернет-сайтов.

Сразу же остров привлек внимание интернет-компаний, которые вступили в гонку за размещение медиа-вебсайтов.

Это принесло Тувалу 30 млн, что увеличило ВВП страны вдвое.

К 2011 году Тувалу уже получала $1 млн в год платежами за пользование .tv.

6. Науру представила мюзикл в Лондоне

Раньше небольшой остров Науру в Тихом океане был довольно богатым. Население острова покупало дорогие автомобили, чтобы ездить по единственной асфальтированной дороге, а на шопинг островитяне отправлялись на Фиджи.

 

Такому благосостоянию способствовала добыча фосфатов. Однако со временем запасы истощились, да и экологическая ситуация на острове ухудшилась в связи с добычей ископаемых.

Поэтому Науру начала инвестировать в зарубежные проекты. Особенно интересно упомянуть мюзикл, в который было вложено £2 млн, представленный в Лондоне.

Мюзикл назывался Leonardo The Musical: A Portrait Of Love и рассказывал о любви между Леонардо да Винчи и Мона Лизой.

Однако лондонские критики не оценили мюзикл, и он в итоге провалился.

Сейчас основная масса доходов острова связана с содержанием центра временного заключения, куда попадают мигранты, не получившие разрешения на въезд в Австралию.

5. Они продают марки

Коллекционирование марок было очень популярно в XIX веке, однако и сейчас во всем мире есть множество людей, готовых отдать огромные деньги за редкую марку.

 

Это увлечение стало настоящей золотой жилой для островов Сент-Хелена, Асенсьон и Тристан-да-Кунья, расположенных в Атлантическом океане.

В 1920-х гг. остров Асенсьон стал зависим от Сент-Хелены и отпраздновал это событие, выпустив серию новых почтовых марок.

Каково же было удивление жителей острова, когда к ним начали приходить письма со всего света от коллекционеров с просьбой прислать редкую новую марку.

Почуяв новые возможности для заработка, правительство острова начало выпускать серии новых марок каждый год. Около 400 марок рассылается коллекционерам.

Два других соседних острова - Сент-Хелена и Тристан-да-Кунья - также решили не упускать такой возможности.

4. Шут, едва не разоривший Тонга

Это еще одно небольшое островное государство в Тихом океане. Страна начала продавать гражданство в 1980-е гг. жителям Гонконга, которые были обеспокоены тем, что город переходит во власть Китая.

 

Это принесло огромные деньги королю острова, который положил их на счет в Банке Америки.

Когда сотрудник банка по имени Джесси Богдонофф стал проверять счет, он был поражен теми суммами, которые на него поступали.

Он немедленно связался с королем Тонга и стал советником по инвестициям. По его собственной просьбе, он был назначен официальным шутом при дворе короля Тонга.

Поначалу все шло хорошо, благодаря инвестиционному климату, позволившему королевскому шуту заработать немало денег.

Однако затем было сделано несколько рискованных инвестиций, на которых королевство чуть не прогорело.

В стране начался финансовый кризис - девальвация национальной валюты, сокращение ЗВР, а также дискредитация короля.

3. Сент-Люсия - между Китаем и Тайванем

В 1949 г. правительство Китая сбежало в Тайвань от наступления Мао Цзедуна.

 

С тех пор между этими странами весьма напряженные отношения.

Такие отношение создали немало проблем и неприятностей для стран Юго-Восточной Азии, однако нашлись и те страны, которые извлекли выгоду из такого положения вещей.

Так, в 2004 г. остров Доминика получил обещание выдать $110 млн в рамках помощи в обмен на признание островом Тайвани.

Гренада подтвердила признание Тайвани в 2003 г., однако в 2005 г. ее "перекупил" Китай.

Дело в том, что в стране должны были проходить игры Чемпионата мира по крикету 2007 г., и Китай предложить финансировать строительство нового стадиона. Науру и Тонга также заключили соглашение с Китаем, а Кирибати - с Тайванем в обмен на экономическую помощь.

В 2011 г. Вануату заявила о серьезном бюджетном дефиците и предложила торговлю с Тайванем.

Правительство Китая предложило выплатить часть бюджета Вануату в обмен на приверженность страны Китаю.

Но ни одна страна не сравнится Сент-Люсией, которая металась между Тайванем и Китаем больше всех.

Сначала она признавала Тайвань с 1984 года, затем переключилась на Китай в 1997 г. Несомненно, Китай выделил государству немалую финансовую помощь.

Однако жители Сент-Люсии были недовольны тем, что к ним приезжает слишком мало китайских туристов.

Кроме того, Тайвань реализовывала очень эффективную сельскохозяйственную программу.

Поэтому в 2007 г. Сент-Люсия перешла на сторону Тайвани, чтобы та помогла ей диверсифицировать сельское хозяйство.

2. Эритрея любит грабить

Эритрея - небольшое государство, в которой царит диктатура. Поэтому многие граждане стремятся убежать из этой страны в поисках лучшей жизни за границей.

 

Однако не так-то просто убежать из Эритреи от правительства, которое быстр поняло, что поток беженцев может стать источником валюты.

По этой причине правительство ввело "налог с диаспоры", который требует от граждан Эритреи, живущих за рубежом, платить в казну государства 2% от их годового дохода.

Как правило, этот налог связан с угрозами, вымогательством и запугиванием руками представителей правительства во всем мире.

Что еще хуже, правительство Эритреи использует часть этих денег на поддержку исламистских группировок.

1. Антигуа потерпела неудачу в торговле оружием

В 1989 г. Антигуа закупила крупную порцию оружия у Израиля.

 

Несколько месяцев спустя один из лидеров картеля был застрелен полицией Колумбии, которая обнаружила оружие.

Началось расследование, в результате которого выяснилось, что подобные поставки планировалось продолжить, чтобы вооружат наркокартели и получать с этого немалые деньги.

Разразился международный скандал, а репутация правительства Антигуа было испорчено. Премьер-министру пришлось уйти в отставку.

По материалам: Вести Экономика
 

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