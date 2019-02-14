Китаю понадобится больше иностранных денег на фоне снижения профицита торгового баланса, - Morgan Stanley

Зависимость Китая от иностранного капитала может вырасти, так как страна столкнется с многолетним дефицитом по счету текущих операций, прогнозирует Morgan Stanley в своем отчете.

В последний раз дефицит счета текущих операций наблюдался у Китая в 1993 г. Стране могут понадобиться заемные средства, так как общая стоимость импортируемых товаров и услуг превышает общую стоимость экспорта.

Инвестиционный банк прогнозирует, что в отличие от ситуации 1993 г. переход к дефициту может быть "устойчивым". В итоге вторая по величине экономика мира стать более зависимой от иностранного капитала с 2020 г.

Профицит счета текущих операций Китая снизился с 10,3% ВВП в III квартале 2017 г. до 0,4% в III квартале 2018 г. В этом году дефицит счета текущих операций может составить 0,3% от ВВП и увеличиться до 0,6% в 2020 г., прогнозирует инвестиционный банк.

Все это меркнет в сравнении с золотым периодом более 10 лет назад. В 2007 г. у Китая был огромный профицит счета текущих операций в $420 млрд, или 9,9% от его ВВП.

Демографический сдвиг

В отчете отмечается, что сокращение счета текущих операций напрямую связано со старением населения Китая, стабилизацией доли рынка в экспорте товаров.

"Мы ожидаем, что с 2019 года в Китае будет отмечен дефицит счета текущих операций из-за снижения уровня национальных сбережений на фоне старения населения", - сказали в банке.

Дефицит означает, что страна тратит больше, чем получает. И если объем национальных сбережений страны снижается, ей придется привлекать больше иностранного капитала для финансирования своих потребностей.

Помимо сокращения доли в экспорте, отмечается рост внутреннего спроса на импортные товары и выездной туризм, что усугубляет сокращение профицита согласно отчету.

Кроме того, в Китае наблюдается спад. Согласно официальным данным правительства экономика страны замедлилась в прошлом году до 6,6% - самого низкого показателя роста за последние 28 лет.

С учетом мрачных прогнозов Morgan Stanley подсчитал, что Китаю потребуется объем чистого притока иностранного капитала на сумму не менее $210 млрд в год с 2019 по 2030 гг. для финансирования дефицита. Первоначально финансирование будет составлять от $50 млрд до $90 млрд в год с 2019 по 2020 гг., но постепенно увеличится до $200 млрд в 2020 г., согласно оценкам банка.

"Это означает, что Китаю необходимо будет и дальше улучшать бизнес-среду и привлекать прямые иностранные инвестиции, ускорять открытие внутренних рынков акций и облигаций, продвигать статус юаня в качестве международной резервной валюты", - говорится в документе.

Возможности для инвесторов

Но инвесторы могут воспользоваться некоторыми возможностями на фоне этих событий.

"Приток на фондовые рынки Китая, вероятно, будет усиливаться благодаря увеличению капитализации рынка А-акций в долгосрочной перспективе... Стабилизация роста в Китае в этом году также поможет стимулировать притоки, будет отмечено увеличение прибыли", - говорится в отчете.

Также он рекомендовал инвесторам приобрести акции Hong Kong Exchanges and Clearing Limited - крупного финансового холдинга. Банк пояснил, что рост потоков портфеля акций и облигаций приведет к росту доходов оператора, это поможет росту его акций в течение 2-3 лет.