Финансовые новости
- |
- 14.02.19
- |
- 12:29
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Китаю понадобится больше иностранных денег на фоне снижения профицита торгового баланса, - Morgan Stanley
08:33 14.02.2019 |
Зависимость Китая от иностранного капитала может вырасти, так как страна столкнется с многолетним дефицитом по счету текущих операций, прогнозирует Morgan Stanley в своем отчете.
В последний раз дефицит счета текущих операций наблюдался у Китая в 1993 г. Стране могут понадобиться заемные средства, так как общая стоимость импортируемых товаров и услуг превышает общую стоимость экспорта.
Инвестиционный банк прогнозирует, что в отличие от ситуации 1993 г. переход к дефициту может быть "устойчивым". В итоге вторая по величине экономика мира стать более зависимой от иностранного капитала с 2020 г.
Профицит счета текущих операций Китая снизился с 10,3% ВВП в III квартале 2017 г. до 0,4% в III квартале 2018 г. В этом году дефицит счета текущих операций может составить 0,3% от ВВП и увеличиться до 0,6% в 2020 г., прогнозирует инвестиционный банк.
Все это меркнет в сравнении с золотым периодом более 10 лет назад. В 2007 г. у Китая был огромный профицит счета текущих операций в $420 млрд, или 9,9% от его ВВП.
Демографический сдвиг
В отчете отмечается, что сокращение счета текущих операций напрямую связано со старением населения Китая, стабилизацией доли рынка в экспорте товаров.
"Мы ожидаем, что с 2019 года в Китае будет отмечен дефицит счета текущих операций из-за снижения уровня национальных сбережений на фоне старения населения", - сказали в банке.
Дефицит означает, что страна тратит больше, чем получает. И если объем национальных сбережений страны снижается, ей придется привлекать больше иностранного капитала для финансирования своих потребностей.
Помимо сокращения доли в экспорте, отмечается рост внутреннего спроса на импортные товары и выездной туризм, что усугубляет сокращение профицита согласно отчету.
Кроме того, в Китае наблюдается спад. Согласно официальным данным правительства экономика страны замедлилась в прошлом году до 6,6% - самого низкого показателя роста за последние 28 лет.
С учетом мрачных прогнозов Morgan Stanley подсчитал, что Китаю потребуется объем чистого притока иностранного капитала на сумму не менее $210 млрд в год с 2019 по 2030 гг. для финансирования дефицита. Первоначально финансирование будет составлять от $50 млрд до $90 млрд в год с 2019 по 2020 гг., но постепенно увеличится до $200 млрд в 2020 г., согласно оценкам банка.
"Это означает, что Китаю необходимо будет и дальше улучшать бизнес-среду и привлекать прямые иностранные инвестиции, ускорять открытие внутренних рынков акций и облигаций, продвигать статус юаня в качестве международной резервной валюты", - говорится в документе.
Возможности для инвесторов
Но инвесторы могут воспользоваться некоторыми возможностями на фоне этих событий.
"Приток на фондовые рынки Китая, вероятно, будет усиливаться благодаря увеличению капитализации рынка А-акций в долгосрочной перспективе... Стабилизация роста в Китае в этом году также поможет стимулировать притоки, будет отмечено увеличение прибыли", - говорится в отчете.
Также он рекомендовал инвесторам приобрести акции Hong Kong Exchanges and Clearing Limited - крупного финансового холдинга. Банк пояснил, что рост потоков портфеля акций и облигаций приведет к росту доходов оператора, это поможет росту его акций в течение 2-3 лет.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Банкиры говорят о снижении активности на межбанке
|Дело на миллион долларов: Когда Тимошенко назовет Шабунина «порохоботом»
|Кабмин разрешил Супрун исполнять часть обязанностей министра здравоохранения
|Кому, когда и сколько? Почему нет компромисса в земельном вопросе
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Как зарабатывают маленькие страны: 10 странных способов
|Китаю понадобится больше иностранных денег на фоне снижения профицита торгового баланса, - Morgan Stanley
|ЕС согласовал реформу авторского права в интернете
|В Болгарии обнаружили схему вывода денег из Венесуэлы
|Nord Stream-2 под контролем: почему решение ЕС не означает поражения Украины
|ЕС составил черный список стран, помогающих отмывать деньги
Это интересно
|В Microsoft не считают Internet Explorer браузером и призывают отказаться от его использования
|Nissan Leaf 2 назвали самым выгодным в эксплуатации электромобилем
|Американским военным понадобилась новая компьютерная архитектура
|Компания Gocycle представила электровелосипед, который складывается за 10 секунд
|В Лос-Анджелесе запретят продажу меховых изделий
|Ford уведомил Терезу Мэй о переносе производства из Великобритании
|Слухи о смерти проекта Mars One оказались сильно преувеличены