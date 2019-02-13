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Американским военным понадобилась новая компьютерная архитектура
10:14 13.02.2019 |
В середине прошлого года, о чём мы в своё время сообщали, под эгидой агентства DARPA стартовала программа возрождения электроники США (Electronics Resurgence Initiative, ERI). Одним из пунктов программы было заявлено о разработке новых компьютерных архитектур, которые бы отвечали на вызовы времени. Это оптимальная обработка Больших Данных, ИИ и другое. На днях DARPA объявило о новой инициативе в рамках реализации второй фазы программы ERI. Агентство запускает программу DBRE - Digital RF Battlespace Emulator, по-русски Цифровой эмулятор радиочастотного боевого пространства. Ожидается, что эмулятор позволит тренировать настоящие радары и системы связи в виртуальном пространстве подобно тому, как происходит тренировка людей в VR.
Необходимость тренировать системы радиолокации и связи в виртуальном пространстве объясняется растущей сложностью и комплексностью подобных решений. К тому же, на симуляторе можно воссоздать боевые условия в режиме 24/7/365 с различными сценариями использования оборудования без риска потерять его, чем чреваты проверки новых систем в горячих точках. Наконец, поднимает голову искусственный интеллект. Для обучения ИИ на начальных этапах лучше симулятора пока ничего не придумано. К сожалению для радарных систем, виртуальная реальность, которая подходит для тренировки пилотов, совершенно не годится для тренировки в боевом радиочастотном пространстве. Для них она низкого качества и с низкой точностью отображения объектов и результатов измерений.
Для создания симуляторов по программе DBRE агентству требуется разработка новой компьютерной архитектуры. Ставится задача создать высокопроизводительную вычислительную платформу (суперкомпьютер) с выполнением задач в реальном времени: Real Time HPC или RT-HPC. Платформа RT-HPC должна обеспечить баланс между минимальными задержками и высочайшей производительностью. Например, сочетая массивные вычислительные возможности GPU и минимальные задержки с помощью матриц ПЛИС, которые по производительности уступают графическим процессорам.
Исходя из заявленного, исследования по программе DBRE будут вестись в двух основных областях. Первая область - это разработка суперкомпьютеров реального времени для повторяемого взаимодействия множества радиочастотных систем в замкнутом окружении. Полученные решения также можно будет использовать для научных и коммерческих целей. Вторая область - это фокус на разработку инструментов, спецификаций и интерфейсов, как и других требований для поддержки и интеграции RT-HPC и симуляторов RF. Эти компоненты помогут создать и контролировать различные сценарии тестирования с подключением к ним внешних установок для проведения множественных экспериментов.
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