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Госдолг США превысил отметку в 22 трлн долларов, что случилось впервые в истории США
08:13 13.02.2019 |
Государственный долг США впервые превысил отметку в 22 трлн долларов, сообщило в среду, 13 февраля, Министерство финансов США. С тех пор, как Дональд Трамп занял пост президента США, госдолг вырос более, чем на 2 трлн долларов.
При президенте Трампе государственный долг растет наиболее быстрыми темпами. Одной из причин является налоговая реформа, которая обошлась бюджету в 1,5 трлн долларов. Управление Конгресса США по бюджету ожидает, что в текущем году дефицит составит 897 млрд долларов, что на 15 процентных пунктов больше, чем в 2018 году. Кроме того, ведомство прогнозирует, что объемы дефицита будут ежегодно увеличиваться и достигнут 1 трлн долларов к 2022 году.
Администрация Трампа утверждает, что новая налоговая реформа окупится, поскольку она должна подстегнуть рост экономики. Однако многие экономисты не разделяют этого мнения. Впрочем, несмотря на растущий уровень госдолга, некоторые эксперты отмечают, что риски остаются сравнительно небольшими.
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