Венесуэла установила 15% комиссию на криптовалютные переводы

Национальный регулятор криптовалют Венесуэлы Sunacrip изменил требования к переводам цифровых активов, осуществляемым физическими лицами на территории страны. Об этом пишет Bitcoin.com.

Согласно постановлению, отправитель криптовалютного перевода обязан заплатить комиссию, которая рассчитывается в соответствии с суммой платежа, но не превышает 15%. Минимальный размер комиссии эквивалентен 0,25 евро за транзакцию.

Кроме того, Sunacrip закрепил за собой право задавать ограничения на размер криптовалютных переводов, устанавливать цены криптовалют в суверенном боливаре и запрашивать данные у отправителей и получателей, участвующих в транзакциях.

Сейчас ограничение на отправку криптовалютных платежей по стране установлено на уровне 10 Petro ($600) в месяц. Превышение этой суммы требует одобрения регулятора.

Местные представители криптосообщества уже назвали инициативу властей попыткой централизовать криптовалюту.

Как отмечает аналитическая компания DataLight, последние события в охваченной финансовым и политическом кризисе Венесуэле, вынудили людей приобретать биткоины в таких количествах, что по этому показателю страна вышла на второе место LocalBitcoins по торговым объемам, уступая только России, где также активно скупают криптовалюту.

Напомним, за последнюю неделю января жители Венесуэлы обменяли почти 17,1 млрд суверенных боливаров на биткоины.



