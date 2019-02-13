Абэ: Япония подпишет мирный договор с Россией только после четкого определения границы

Япония подпишет мирный договор с Россией только после четкого определения границы между двумя странами, заявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

Заключение мирного договора произойдет только после "демаркации границы", отметил Абэ, сообщает "Интерфакс". При этом Абэ отказался отвечать на вопрос о возможности заключения мирного договора с Россией при условии передачи только островов Хабомаи и Шикотан из четырех спорных островов Курильской гряды.

"Наша задача - решить территориальный вопрос и заключить мирный договор. Это наша позиция. Ответы сверх этого относятся к содержанию переговоров, и я воздержусь от них", - заявил Абэ и добавил, что "предметом переговоров являются все четыре северных острова, в этой позиции нет никаких изменений".

В сентябре 2018 г. на Восточном экономическом форуме президент Владимир Путин предложил Абэ заключить мирный договор "без всяких предварительных условий". Абэ назвал такое предложение неприемлемым.

Главы России и Японии поручили главам МИД двух стран вести переговоры по мирному договору на основе Декларации от 1956 г. Переговоры начались в Москве 14 января.