Китай готовится к волне дефолтов: начало уже положено

В 2016 г. Китай позволил первым своим компаниям официально обанкротиться, чтобы реструктурировать свою долговую нагрузку. Но это было только началом череды дефолтов.

В прошлом году в стране было зафиксировано рекордное число дефолтов по облигациям на общую сумму 119,6 млрд юаней. Впрочем, 2018 г. запомнился дефицитом ликвидности, в том числе и в КНР, поскольку власти проводили политику, направленную на снижение кредитования экономики, проще говоря, сдували кредитный "пузырь".

Тем не менее складывается ощущение, что 2019 г. будет не лучше.

Уже два крупных заемщика пропустили крайние сроки платежей по своим обязательствам. Согласно Bloomberg это создает условия для еще большего числа корпоративных дефолтов и "подчеркивает риски, накапливающиеся на кредитном рынке", пишет агентство.

Первой была China Minsheng Investment Group, частная инвестиционная группа с интересами в области возобновляемых источников энергии и недвижимости, которая не смогла выплатить обязательства по облигациям 1 февраля. Шанхайский финансовый конгломерат допустил дефолт на 3 млрд юаней, срок погашения обязательств наступил 29 января, после чего заемщик пообещал вернуть кредиторам деньги с опозданием на три дня, но и этого не произошло.

Это одна из крупнейших компаний, занимающихся частными инвестициями в Китае. По данным Shanghai Brilliance Credit Rating & Investor Service Co., на 30 июня China Minsheng Investment имела общую задолженность в размере 232 млрд юаней и активы на 310 млрд юаней.

Второе имя уже приобрело известность в прошлом году, когда компания допустила дефолт. Речь идет о Wintime Energy. На прошлой неделе она не смогла выполнить обязательства в рамках плана по реструктуризации долга.

Что примечательно, в обоих случаях компании являются крупными заемщиками. Проблемы с доступом к финансированию предполагают, что "усилия правительства по сдерживанию роста кредитования приносят пользу далеко не всем компаниям".

Фактически, когда China Minsheng в конечном итоге объявит дефолт и станет банкротом, наряду с Wintime Energy это будет считаться одним из крупнейших провалов в Китае с долгами примерно в 230 млрд юаней.

Рост китайских компаний в последние годы часто финансировался за счет коротких заимствований, однако инвестиционные циклы большинства из них долгосрочные, и это является одной из причин последних финансовых проблем.

На самом деле, в размерах китайской экономики эти дефолты не столь масштабны, но проблема в том, что дефолты спровоцировали определенные процессы. Власти начали закручивать гайки, в первую очередь это касается теневого финансового сектора экономики, в связи с чем у многих компаний появились проблемы с рефинансированием займов.

На этом фоне устрашающе выглядит график погашения облигаций: корпоративные облигации на триллионы юаней должны быть погашены в следующем квартале, что фактически гарантирует новые и новые дефолты.

Кредитные спреды

Динамика спредов на долговом рынке лишь усиливает опасения.

Доходность по пятилетним облигациям с рейтингом "AA", который в Китае считается "мусорным", по-прежнему более чем на 300 базисных пунктов превышает аналогичные бумаги с рейтингом "ААА", а это более чем в два раза выше, чем в прошлом году.