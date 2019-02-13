Госсекретарь США предостерег Венгрию от влияния России и Китая

Госсекретарь США Майк Помпео в ходе визита в Венгрию предостерег страны НАТО от попыток Москвы расколоть Североатлантический альянс. "Мы не должны позволить Путину вбить клин между союзниками по НАТО", - заявил Помпео в понедельник, 11 февраля в Будапеште на совместной пресс-конференции с венгерским министром иностранных дел Петером Сийярто. Одновременно он призвал Венгрию поддерживать Украину, а не Россию.

Слишком тесные связи с Москвой и зависимость от российского газа угрожают национальной безопасности Венгрии, отметил Помпео, подчеркнув, что Россия и Китай, которые, "к сожалению, не разделяют американские ценности", "имеют здесь сейчас большое влияние". "Сегодня я говорил с министром (Сийярто, - ред.) о насущной необходимости поддержки Украины и ее суверенитета и территориальной целостности. Мы не должны позволить Путину вбить клин между друзьями в НАТО", - сказал Помпео.

"Венгры по истории прекрасно знают, что авторитарная Россия никогда не будет другом свободе и суверенитету меньших государств", - добавил госсекретарь США.

В ответ Сийярто назвал критику Западом отношений Москвы и Будапешта "невероятным лицемерием" и заблуждением и заявил, что от поставок газа из РФ зависят и многие другие европейские страны.

Подозрения в шпионаже в адрес Huawei

Кроме того Майк Помпео предостерег Венгрию и других партнеров США от тесного сотрудничества с китайской компанией Huawei, которую Вашингтон подозревает в хищении коммерческой тайны у американских фирм и других видах шпионажа. США поделятся с их союзниками сведениями о вероятных рисках совместной работы с этим производителем, обещал Помпео.

В Будепеште госсекретарь США встретился с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и представителями неправительственных организаций. Визит в Будапешт стал первым в графике европейской деловой поездки, в рамках которой Помпео посетит также Словакию, Польшу, Бельгию и Исландию.