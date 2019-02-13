В Конгрессе США утверждают, что достигли соглашения по бюджету

Демократы и республиканцы в Конгрессе США "достигли принципиального соглашения", которое должно позволить избежать нового "шатдауна" - частичной блокировки государственных учреждений.

С таким утверждением вечером в понедельник, 11 февраля, выступил сенатор-республиканец от штата Алабама, председатель комитета Сената по ассигнованиям Ричард Шелби.

Деталей он при этом не назвал, отметив, что "сотрудники аппарата работают над ними".

Меньше, чем требует Трамп

Между тем агентство AP передало, что предварительные договоренности предполагают выделение на постройку заградительных сооружений на границе с Мексикой 1,4 млрд долларов (1,2 млрд евро).

Эта сумма - в разы меньше той, на которой настаивает команда президента США Дональда Трампа. Глава Белого дома ранее говорил о необходимости заложить на данные цели 5,7 млрд долларов (около 5 млрд евро), без которых он не готов одобрить проект бюджета на текущий фискальный год.

Жесткий дедлайн

Сенатор от штата Вермонт, демократ Патрик Лихи отмечал, что четверка переговорщиков в Конгрессе, чтобы избежать нового "шатдауна", должна достичь договоренностей к вечеру понедельника, а во вторник выработать итоговое соглашение, которое поступит затем на голосование в Палату представителей.

В конце января Белый дом и Конгресс США договорились о краткосрочном - до 15 февраля - возобновлении финансирования деятельности американского правительства, прекратив таким образом "шатдаун", продолжавшийся 35 дней.

Переговоры республиканцев и демократов пробуксовывали из-за расхождений по ряду требований, в частности, о предельно допустимом числе задержаний для иммигрантов, размещаемых в центрах временного содержания в США.

Трамп вновь пообещал построить стену

Между тем Трамп, который прилетел в Эль-Пасо на западе штата Техас, заявил, что отказался от детального брифинга по достигнутым договоренностям, предпочтя "поговорить с людьми". "У меня был выбор. Остаться там (в Вашингтоне. - Ред.) и послушать или выйти для общения с людьми в Эль-Пасо и Техасе, и я предпочел вас", - заявил он. При этом глава Белого дома выразил уверенность, что вне зависимости от решений конгрессменов он "все равно построит стену".