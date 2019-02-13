ЕС предостерегает от успеха популистов на выборах в Европарламент

Высокая явка избирателей на выборах в Европарламент в мае 2019 года может привести к существенному усилению позиций враждебных ЕС партий, предупредил Европейский совет по международным отношениям (ECFR). Согласно его прогнозам, опубликованным в понедельник, 11 февраля, после этих выборов доля евроскептиков правого и ультраправого крыла в Парламенте ЕС может возрасти с 23 до 28, а то и до 30 процентов.

Результаты исследования основаны на данных частного социологического проекта Poll of Polls, который специализируется на составлении прогнозов исхода всех выборов на территории Европы.

Качественные изменения внутри ЕС

Если партии евроскептиков преодолеют барьер в одну треть мест в Европарламенте, это будет означать качественные изменения внутри Евросоюза, прокомментировали итоги доклада представители ECFR Сузи Деннисон и Павел Церка. В таком случае эти партии, по словам Деннисон и Церки, смогут влиять на назначения на ключевые должности в Еврокомиссии и препятствовать проводимым ею расследованиям в отношении стран Евросоюза, подобных тому, что шло против Венгрии в 2018 году.

Кроме того, единый антиевропейский блок сможет тормозить или блокировать принятие важнейших законопроектов, например в области международных соглашений.

Поскольку евродепутаты ответственны за принятие бюджета ЕС и составление долгосрочного плана расходов, сильный популистский блок сможет препятствовать достижению консенсуса по соответствующим темам.

Возможность популистов блокировать процесс принятия решений в самом сердце ЕС ослабит довод сторонников открытой Европы; что европейский проект несовершенен, но его можно улучшить с помощью реформ, подчеркнули представители ECFR Сузи Деннисон и Павел Церка.