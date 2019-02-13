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ЕС ухудшил прогноз экономического роста на ближайшие годы
12:54 11.02.2019 |
Европейский Союз обнародовал прогноз относительно темпов экономического роста.
Об этом говорится в официальном пресс-релизе Европейской Комиссии.
"Наш прогноз был пересмотрен в сторону понижения, в частности, для крупнейших экономик Еврозоны. Это отражает внешние факторы, такие как торговые споры и замедление энергетического рынка, в частности, в Китае", - цитируется в сообщении вице-президент Европейской Комиссии Валдис Домбровскис.
В некоторых странах Еврозоны сохраняется беспокойство относительно суверенных обязательств банков и их долговой устойчивости. Вероятность разрушительного Brexit создает дополнительную неопределенность", - сказал он.
Европейская экономика в 2019 году продолжит расти, уже седьмой год подряд. При этом темпы роста будут более сдержанными, чем в предыдущие годы.
Рост ВВП в Еврозоне прогнозируется на уровне 1,3% в 2019 году и 1,6% в 2020 году. Согласно прогнозам прошлой осенью эти показатели составляли 1,9% и 1,7% соответственно.
При этом, как отмечает Еврокомиссия, основы европейской экономики остаются прочными, особенно в вопросах создания новых рабочих мест. По прогнозу, возвращение к высшим от нынешних показателей экономического роста постепенно произойдет во второй половине 2020 года.
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