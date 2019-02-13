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Польша планирует построить 2,5 ГВт оффшорных ветропарков в Балтийском море к 2026 году
12:42 11.02.2019 |
Тринадцать компаний откликнулись на предложение польской энергокомпании Polska Grupa Energetyczna (PGE) принять участие в разработке оффшорных ветроэнергетических станций мощностью более 2,5 ГВт в Балтийском море.
Проект объединяет ветряные фермы Baltica-2 на 1,5 ГВт и Baltica-3, рассчитанную на 1045 МВт. Данные объекты расположены в 25-30 км от прибрежного города Леба.
Первые поставки электричества должны начаться в 2025 году, а полноценную коммерческую деятельность планируют запустить в 2026 году.
5 декабря прошлого года PGE пригласила потенциальных партнеров присоединиться к обсуждению проекта.
Компания намерена в конечном итоге продать 50% акций данного объекта выбранному стратегическому партнеру и в дальнейшем развивать ветряные электростанции в качестве совместного предприятия.
На данный момент проект находится на стадии получения необходимых экологических разрешений, проведения ветроизмерений. Кроме того, ведется подготовка к проведению геологоразведочных работ.
Гендиректор PGE Генрик Барановский заявил: "Мы завершили первый этап отбора и польщены столь высокой заинтересованностью в сотрудничестве с PGE Group. К нам обратилось множество компаний, проявивших себя в качестве надежных партнеров, включая и крупнейших игроков рынка, которые на уже реализовали проекты совокупной мощностью в несколько тысяч мегаватт".
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