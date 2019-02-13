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Южная Корея будет больше платить за присутствие войск США
08:51 11.02.2019 |
Южная Корея под давлением Вашингтона согласилась резко увеличить свой взнос за пребывание американских солдат на ее территории. Новый "предварительный" договор предусматривает увеличение южнокорейских ассигнований в текущем году на 8,2 процента до почти 1,04 млрд вон (816 млн евро в пересчете). Договор, который должен быть одобрен парламентом Южной Кореи, рассчитан на один год, сообщило министерство иностранных дел в Сеуле в воскресенье, 10 февраля.
В Южной Корее дислоцировано 28 500 американских солдат для сдерживания военной угрозы, исходящей от Северной Кореи. Поскольку переговоры о распределении расходов на их содержание тянулись не один месяц, консервативные круги Южной Кореи опасались, что США могут сократить свое военное присутствие в этой стране.
Белый дом требует увеличения расходов на оборону союзников
Президент США Дональд Трамп уже неоднократно требовал от финансово благополучных союзников - таких как Южная Корея и Япония - увеличения расходов на собственную оборону.
Вашингтон также настоял на пересмотре условий финансирования уже в будущем году. Сеул, согласно сообщениям местных СМИ, настаивал на договоре со сроком действия от трех до пяти лет. Южная Корея является одним их важных рынков сбыта вооружений из США.
Подписание договора с Сеулом устраняет крупное препятствие в преддверии нового саммита между Трампом и руководителем КНДР Ким Чен Ыном, который запланирован на конец февраля во вьетнамском Ханое. На этом саммите речь пойдет о конкретных шагах по денуклеаризации КНДР и ответных шагах со стороны США и союзников.
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