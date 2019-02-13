Польша купит у США новые ракетные системы на 414 млн долларов

Польша закупит у США 20 высокомобильных ракетно-артиллерийских систем HIMARS и амуницию на сумму 414 млн долларов (примерно 365 млн евро). Об этом сообщил польский министр обороны Мариуш Блащак журналистам в воскресенье, 10 февраля, пояснив, что сделка будет подписана 13 февраля. Установки "значительно повысят боеспособность польской армии", отметил Блащак.

В конце ноября 2018 года Управление военного сотрудничества Минобороны США сообщило, что Госдепартамент принял решение одобрить продажу Польше 20 высокомобильных ракетно-артиллерийских систем HIMARS M142 и другого оборудования. Сделка осуществляется в соответствии с усилиями Вашингтона по обеспечению ключевых союзников в Восточной Европе современными системами вооружений и не изменит баланс сил в регионе, отмечало ведомство.

Американские системы HIMARS используются в 19 странах и были размещены в Ираке и Сирии для борьбы с террористической группировкой "Исламское государство", отмечает агентство AFP. Ранее, в марте 2018 года Польша подписала с США контракт на покупку противоракетных комплексов Patriot на общую сумму 4,75 млрд долларов.