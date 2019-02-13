В деле об отравлении Скрипалей появились еще два подозреваемых

Полиция Великобритании подозревает еще двух граждан России в причастности к отравлению в британском Солсбери бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери. Об этом сообщила в пятницу, 8 февраля, британская газета Daily Mail со ссылкой на неназванных высокопоставленных собеседников в структурах безопасности, знакомых с ходом расследования. Таким образом, в деле об отравлении Скрипалей фигурируют уже пять россиян в статусе подозреваемых.

Два новых фигуранта в марте 2018 года подали заявки на получение британских виз как туристы, пишет издание. Полиция полагает, что они прибыли в Соединенное Королевство отдельно от остальных предполагаемых преступников.

По мнению следствия, оба подозреваемых гражданина РФ после операции, в которой им отводилась гораздо меньшая роль, вернулись на родину. Правоохранительные органы намерены представить британскому правительству доказательства их причастности к преступлению в течение нескольких недель, добавляет Daily Mail. К моменту публикации официального подтверждения Скотланд-Ярдом данной информации не было.

Четыре эпизода отравления "Новичком"

Сергей Скипаль и его дочь Юлия были отравлены в Солсбери в марте 2018 года. По версии следствия, яд - нервно-паралитическое вещество "Новичок" - был нанесен на дверную ручку дома Скрипаля. После длительного лечения Скрипали покинули больницу, а их нынешнее место пребывания держится в тайне.

В июне в британском городе Эймсбери были госпитализированы граждане Великобритании Чарли Роули и его гражданская жена Дон Стёрджес. Позже было установлено, что они были отравлены тем же веществом, что и Скрипали. Яд предположительно находился во флаконе из-под духов. Позднее Стёрджес скончалась. Российская сторона отрицает причастность к обоим инцидентам.

Трое подозреваемых - предполагаемые сотрудники военной разведки РФ

Лондон обвинил в преступлении предполагаемых сотрудников Главного управления Генштаба ВС России (бывшего ГРУ), Руслана Боширова и Александра Петрова. Следствие указывает, что их имена могут быть вымышленными. Позднее в деле появился третий подозреваемый - офицер российской военной разведки, который прибыл в Великобританию с паспортом на имя Сергея Федотова.

Расследовательские группы Bellingcat, The Insider, Conflict Intelligence Team и "Проект" узнали подробности из биографии Боширова и Петрова и назвали их настоящие имена - Анатолий Чепига и Александр Мишкин. Позднее Bellingcat и The Insider сообщили, что Федотов может быть причастен к попытке отравления болгарского бизнесмена Эмилиана Гебрева в 2015 году.