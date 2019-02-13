Финансовые новости
- |
- 13.02.19
- |
- 22:41
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
В деле об отравлении Скрипалей появились еще два подозреваемых
08:28 11.02.2019 |
Полиция Великобритании подозревает еще двух граждан России в причастности к отравлению в британском Солсбери бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери. Об этом сообщила в пятницу, 8 февраля, британская газета Daily Mail со ссылкой на неназванных высокопоставленных собеседников в структурах безопасности, знакомых с ходом расследования. Таким образом, в деле об отравлении Скрипалей фигурируют уже пять россиян в статусе подозреваемых.
Два новых фигуранта в марте 2018 года подали заявки на получение британских виз как туристы, пишет издание. Полиция полагает, что они прибыли в Соединенное Королевство отдельно от остальных предполагаемых преступников.
По мнению следствия, оба подозреваемых гражданина РФ после операции, в которой им отводилась гораздо меньшая роль, вернулись на родину. Правоохранительные органы намерены представить британскому правительству доказательства их причастности к преступлению в течение нескольких недель, добавляет Daily Mail. К моменту публикации официального подтверждения Скотланд-Ярдом данной информации не было.
Четыре эпизода отравления "Новичком"
Сергей Скипаль и его дочь Юлия были отравлены в Солсбери в марте 2018 года. По версии следствия, яд - нервно-паралитическое вещество "Новичок" - был нанесен на дверную ручку дома Скрипаля. После длительного лечения Скрипали покинули больницу, а их нынешнее место пребывания держится в тайне.
В июне в британском городе Эймсбери были госпитализированы граждане Великобритании Чарли Роули и его гражданская жена Дон Стёрджес. Позже было установлено, что они были отравлены тем же веществом, что и Скрипали. Яд предположительно находился во флаконе из-под духов. Позднее Стёрджес скончалась. Российская сторона отрицает причастность к обоим инцидентам.
Трое подозреваемых - предполагаемые сотрудники военной разведки РФ
Лондон обвинил в преступлении предполагаемых сотрудников Главного управления Генштаба ВС России (бывшего ГРУ), Руслана Боширова и Александра Петрова. Следствие указывает, что их имена могут быть вымышленными. Позднее в деле появился третий подозреваемый - офицер российской военной разведки, который прибыл в Великобританию с паспортом на имя Сергея Федотова.
Расследовательские группы Bellingcat, The Insider, Conflict Intelligence Team и "Проект" узнали подробности из биографии Боширова и Петрова и назвали их настоящие имена - Анатолий Чепига и Александр Мишкин. Позднее Bellingcat и The Insider сообщили, что Федотов может быть причастен к попытке отравления болгарского бизнесмена Эмилиана Гебрева в 2015 году.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Nord Stream-2 под контролем: почему решение ЕС не означает поражения Украины
|Разминка перед санкциями. Как Совбез ООН готовил Россию к битью
|Суд арестовал имущество «ДнепрАзота», Марганецкого и Орджоникидзевского ГОКов и НЗФ
|Что сулит украинцам Петр Порошенко в своей предвыборной программе
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Nord Stream-2 под контролем: почему решение ЕС не означает поражения Украины
|ЕС составил черный список стран, помогающих отмывать деньги
|Разминка перед санкциями. Как Совбез ООН готовил Россию к битью
|Богатые трудоголики обеспечивают рост доходов в США
|Американским военным понадобилась новая компьютерная архитектура
|В ЕС достигли нового компромисса по «Северному потоку-2»
Это интересно
|Ford уведомил Терезу Мэй о переносе производства из Великобритании
|Слухи о смерти проекта Mars One оказались сильно преувеличены
|Маск назвал цену билета на космическом корабле SpaceX до Марса
|Решетка радиатора для суперкара Aston Martin Zagato стоит, как новенький Land Cruiser Prado
|Как выглядит в Германии идеальное рабочее место
|Стартап по роботизированной доставке Nuro привлёк почти миллиард долларов инвестиций
|«Троянский конь» против рака: новое лекарство британских ученых