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Деньги от продажи венесуэльской нефти пойдут на счета в российском Газпромбанке
08:01 11.02.2019 |
Как сообщает агентство Рейтер, PDVSA дает инструкции клиентам СП переводить средства от продаж нефти на счета российского банка.
PDVSA также требует от иностранных партнеров, в том числе Chevron, Equinor и Total, определиться, останутся ли они участниками нефтяных СП.
США 28 января объявили о введении санкций в отношении венесуэльской PDVSA, заблокировав активы и интересы компании в своей юрисдикции на 7 миллиардов долларов, а также запретили сделки с ними. Госдепартамент США также заявил, что Вашингтон предоставил главе оппозиционного парламента Венесуэлы Гуаидо доступ к счетам правительства Венесуэлы в американских банках.
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