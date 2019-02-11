В Венесуэле начались самые масштабные в истории страны учения

Глава Венесуэлы Николас Мадуро в воскресенье, 10 февраля, на базе Гуаикайпуро (штат Миранда) возглавил самые масштабные в истории страны гражданско-военные учения, получившие название "Двухсотлетие Ангостуры 2019".

Наряду с Мадуро за маневрами наблюдали министр обороны страны Владимир Падрино Лопес, а также командующий стратегическими операциями ВС Венесуэлы Ремиджио Себальос.

Они, в частности, проверили оперативную готовность переносного зенитно-ракетного комплекса "Игла-С", разработанного российским конструкторским бюро в Коломне, а также спаренных зенитных установок ЗУ-23, производство которых было налажено еще в СССР.

Учения продлятся пять дней

В маневрах, которые продлятся до 15 февраля, принимают участие как вооруженные силы страны, так и Боливарианская национальная полиция.

"Солдаты Боливара заставят" США дорого заплатить за любую попытку "прикоснуться к священной земле венесуэльской Родины", отметил Мадуро, открывая учения.

Национальный герой Венесуэлы Симон Боливар в 1819 году созвал конгресс в Ангостуре - конституционное собрание южноамериканских патриотов, боровшихся за свободу от испанской власти.