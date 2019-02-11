В Венесуэле на сторону Гуайдо перешел еще один старший офицер

В Венесуэле на сторону временного президента страны Хуана Гуайдо перешел еще один старший офицер. Полковник и военный врач Рубен Пас Хименес в субботу, 9 февраля, опубликовал видео, в котором сообщил, что он признает Гуайдо в качестве временного президента Венесуэлы.

"90 процентов вооруженных сил недовольны. Солдат используют, чтобы удерживать правительство (главы Венесуэлы. - Ред.) Мадуро у власти", - сказал Хименес. Неделю тому назад на сторону Гуайдо перешел генерал ВВС Франсиско Янес - самый высокопоставленный до сих пор представитель венесуэльской армии.

Ранее Гуайдо в интервью AFP призвал военных решить, на чьей они стороне - "на стороне конституции" или "на стороне диктатора, который становится все более изолированным". Он также призвал военных допустить в Венесуэлу американскую гуманитарную помощь. Мадуро отвергает эту помощь, опасаясь, что США могут воспользоваться гумпоставками в качестве предлога для вторжения в Венесуэлу.

Признание Гуайдо - вмешательство во внутренние дела?

Между тем эксперты германского бундестага пришли к выводу, что международное признание Хуана Гуайдо в качестве временного президента Венесуэлы может быть расценено как недопустимое вмешательство во внутренние дела этой страны. Для такой точки зрения имеются серьезные основания, говорится в заключении экспертов, подготовленном по запросу фракции Левой партии.

В документе, в частности, указывается, что "имеющиеся в распоряжении средства не позволяют констатировать наличие бесспорных оснований для досрочного признания" Гуайдо. Эксперты пояснили, что, с точки зрения международного права, досрочное признание допустимо в тех случаях, когда "новая государственная власть окончательно одержала победу". Этот критерий, однако, может по-разному трактоваться в зависимости от политической точки зрения, отметили они.

Хуана Гуайдо уже признали временным президентом Венесуэлы США, Канада, Австралия, большинство стран Латинской Америки, а также Германия и многие страны Евросоюза. В то же время Россия и Китай, а также ряд других стран по-прежнему считают законным президентом Венесуэлы Николаса Мадуро.