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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Путь в НАТО: как Македония вырвалась из круга «друзей РФ» и становится членом Альянса

12:50 08.02.2019 |

Мир

 Юрий Панченко / Европейская правда

"Это историческое событие... На этом пути были вызовы и сложные компромиссы, но приверженность демократическим ценностям и реформам способствовали результату и прогрессу", - такими словами генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг анонсировал подписание протокола о присоединении Македонии к Альянсу.

Точнее, Северной Македонии, ведь именно под этим именем балканская страна должна стать полноценным членом НАТО и вскоре начнет переговоры о вступлении в ЕС.

Альянс сделал этот шаг, несмотря на то, что формально балканская страна еще не изменила свое название. Формально изменения в Конституцию вступят в силу только после того, как протокол о вступлении в НАТО ратифицирует парламент Греции. Предварительно это голосование запланировано на 8 февраля - а соответственно, уже скоро уйдет в прошлое "компромиссное имя", которым страну до сих пор называли в документах и ​​НАТО, и ЕС - Бывшая Югославская Республика Македония.

Путь от "друзей Путина" в НАТО

Переименование Македонии разрешает один из самых запутанных споров на Балканах.

Напомним, что в Греции есть провинция Македония - и наличие страны с аналогичным именем Афины всегда трактовали как скрытые территориальные посягательства. Эта проблема возникла в начале 1990-х, после распада Югославии и провозглашения независимости новой страны. В качестве компромисса в 1995 году стороны договорились, что на международной арене страна позволяет называть себя не конституционным "именем", а сложной аббревиатурой FYROM (Former Yugoslav Republic of Macedonia; Бывшая Югославская Республика Македония).

Также Скопье было вынуждено изменить флаг страны, за основу которого сначала взяли Вергинскую звезду - исторический символ Македонии.

Впрочем, даже такой компромисс не удовлетворил Грецию.

В 2008 году на Бухарестском саммите НАТО (том самом, на котором Украине и Грузии отказали в предоставлении ПДЧ) Греция проголосовала против приглашения Македонии в Альянс. Требование Афин был категоричным: соседнее государство должно полностью изменить свое название. "Компромиссное название" 1995 года не сработало.

Стоит уточнить: такая позиция не была прихотью греческого правительства - греки действительно требовали такого решения. Жизнь снова доказала это в 2016-2017 годах, когда правительство Ципраса договорилось о переименовании Мекедонии в Северную Македонию. Тогда Грецию, особенно ее северные регионы, охватили многотысячные протесты.

Многие эксперты считают, что в итоге именно это соглашение (которое чуть ли не большинство греков считают "предательством") поставило крест на перспективах победы нынешней правящей партии СИРИЗА на следующих парламентских выборах.

Но вернемся к событиям 2008 года. Тогда греческое вето фактически перечеркнуло для Македонии европейскую перспективу и отбросило ее в "серую зону".

Через три месяца после Бухарестского саммита на парламентских выборах победила партия ВМРО-ДПМНЕ. Так началась история правления авторитарного премьера Николы Груевского.

Вместо поиска компромисса Македония под его руководством начала политику "аннексии" античной истории, чем дополнительно раздражало Афины.

На территории страны построили огромное количество монументов античным героям (теперь, по новому соглашению с Грецией, значительную их часть придется демонтировать). А в учебники заложили утверждение, что древние македонцы не были этническими греками, а соответственно - Греция не имеет никакого отношения к деяниям Александра Македонского.

Сама же Македония во времена премьерства Груевского вошла в круг "сторонников РФ", в частности поддерживала Москву в проекте газопровода "Южный поток". Неслучайно сам Груевский сейчас бежал из страны от уголовного преследования и скрывается в Венгрии.

В конце концов правление ВМРО-ДПМНЕ надоело самым македонцам. Прослушивание властью разговоров оппозиционных политиков привело к массовым протестам, а на парламентских выборах 2016 года большинство получила оппозиция, которая в 2017 году сформировала правительство.

Неприятный компромисс

Формирование нового правительства во главе с Зораном Заевым позволило возобновить переговоры с Грецией, которые завершились подписанием Преспанского соглашения. Согласно ему, название страны менялось на Северную Македонию, это название должно использоваться как внутри страны, так и на международной арене, а в конституцию вносится упоминание, что страна не считает себя потомком древней Македонии.

При этом без изменений остаются названия "македонская нация" и "македонский язык", а главное - Греция снимает вето на вступление соседки в НАТО и ЕС.

 Глава МИД Македонии Никола Димитров и генсек НАТО Йенс Столтенберг

Впрочем, даже подписание соглашения не означает его выполнения. Ведь против этого компромисса было как подавляющее большинство населения Греции, так и значительная часть - Македонии. Тем более, что для изменения названия Македонии в парламенте требовалось конституционное большинство, которого действующая коалиция не имела.

А оппозиционная ВМРО-ДПМНЕ выдвинула условие своей поддержки - Преспанское соглашение должно быть поддержано на общенациональном референдуме. Этот референдум прошел 30 сентября прошлого года и завершился провалом, после которого немало сторонников НАТО в государстве утратили оптимизм.

Хотя переименование государства поддержало 94% пришедших на участки, но явка оказалась катастрофически низкой - всего 37%. "Постарались" политики ВМРО-ДПМНЕ, которые де-факто призвали своих сторонников игнорировать голосование. Как следствие, референдум был признан несостоявшимся, а оппозиция, а вместе с ней - и РФ, получили возможность праздновать победу.

Но несмотря на провал референдума, правительство не остановилось.

Соглашение и изменения в конституцию были вынесены на голосование - и все же одобрены. Тут пригодились уголовные дела против членов ВМРО-ДПМНЕ за штурм парламента. Этот "аргумент" убедил часть депутатов ВМРО-ДПМНЕ, которым взамен гарантировали амнистию.

Задача, стоявшая перед Грецией, выглядела более легкой - им не требовалось внесения конституционных изменений, а для ратификации Преспанского соглашения было достаточно простого большинства. Впрочем, и там голосование прошло в атмосфере масштабных протестов.

При этом в протестах, как в Греции, так и в Македонии, четко просматривается российский след.

Россия, которая пытается не допустить расширения НАТО, до сих пор считает смену названия Македонии нелегитимной, требуя, чтобы этот вопрос рассматривался исключительно Совбезом ООН - где Москва имеет право вето.

Что дальше?

Несмотря на яростное сопротивление РФ, уже в этом году Македония получит полноценное членство в НАТО. А уже летом могут быть открыты переговоры о вступлении страны в ЕС.

Уже в ближайшие дни страна изменит свое название, а дальше - официально сообщит об этом ООН и правительствам всех стран-членов организации.

Не исключено, что некоторые страны принципиально не будут использовать новое название. Есть вероятность, что так поступит Турция - просто чтобы подразнить Грецию. Или РФ - ведь считает переименование страны незаконным.

Впрочем, это уже не изменит главного - балканская страна сумела вырваться из "серой зоны" и приобщается к западному миру.

Важный урок - нынешнее правительство, пойдя на действительно болезненные компромиссы с Грецией и албанским меньшинством, которое вошло в коалицию, не потеряло популярности, а наоборот - увеличило ее.

Сейчас в правительстве даже рассматривают возможность проведения досрочных парламентских выборов для закрепления нынешнего рейтинга. Вопрос только в том, когда лучше их провести: осенью, после открытия переговоров о вступлении в ЕС, или уже этой весной, вместе с выборами нового президента.

В любом случае, эти выборы должны подвести черту над политическим кризисом, окончательно показав, что членство в ЕС и НАТО для страны безальтернативно.

Символично, что в день подписания протокола о вступлении в НАТО македонское правительство выполнило еще одно свое предвыборное обещание - демонтировало ограждение вокруг правительственного здания, сделав общественное пространство доступным для граждан.
 

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