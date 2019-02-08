Американские сенаторы хотят создать механизм для привлечения членов ОПЕК к ответственности

Группа американских сенаторов представила в четверг законопроект, который позволил бы Минюсту США привлекать членов Организации стран - экспортеров нефти к судебной ответственности за нарушение антимонопольного законодательства, пишет The Wall Street Journal.

Законопроект, который будет теперь вынесен на рассмотрение юридического комитета Сената, стал реакцией на сообщения, что Саудовская Аравия и ее союзники выступают за заключение формального партнерства ОПЕК с группой из 10 нефтедобывающих стран во главе с Россией, чтобы вместе пытаться влиять на ситуацию на мировом нефтяном рынке.

Сенаторы назвали свой законопроект NOPEC (No Oil Producing and Exporting Cartels Act).

Как писала The Wall Street Journal, обсуждаемое партнерство позволит формализовать альянс между ОПЕК и группой нефтедобывающих стран во главе с Россией, которые сотрудничают уже несколько лет. В частности, в рамках такого партнерства может быть закреплено проведение регулярных совместных встреч. В то же время не все страны - члены ОПЕК поддерживают идею такого соглашения.

