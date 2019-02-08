ЕС подтвердил отказ от новых переговоров по договору о «Брекзите»

Евросоюз не намерен вести новые переговоры по договору о выходе Великобритании из состава ЕС ("Брекзит"), но готов добавить некоторые формулировки в политическую декларацию о будущих отношениях Лондона и Брюсселя. Об этом говорится в совместном заявлении, опубликованном в четверг, 7 февраля, по результатам встречи премьер-министра Великобритании Терезы Мэй и председателя Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера.

Как подчеркивается в документе, обе стороны намерены и в дальнейшем совместно работать для достижения " упорядоченного выхода Великобритании из ЕС". Мэй представила различные варианты альтернативных решений, предложенных Палатой общин британского парламента, особенно в вопросах так называемого "бэкстопа" - гарантии того, что граница между членом ЕС Республикой Ирландия и британской провинцией Северная Ирландия будет оставлена без таможенного и пограничного контроля. Суть предложений в тексте совместного заявления не упоминается.

В свою очередь Юнкер подчеркнул, что выработанный переговорщиками ЕС и Великобритании договор об условиях "Брекзита" представляет собой тщательно сбалансированный компромиссный документ, при принятии которого обе стороны пошли на значительные уступки, и возвращаться к его обсуждению Брюссель не намерен. Он также не стал пояснять, какие формулировки могут быть добавлены в политическую декларацию, добавив лишь, что любые решения в вопросах "Брекзита" должны быть согласованы с Европарламентом и всеми странами ЕС.

Экспертам поручено искать компромисс

В документе также отмечается, что стороны согласились провести встречи экспертов, чтобы решить: "возможно ли найти путь, который получил бы самую широкую поддержку в парламенте Великобритании и соблюдал бы директивы, согласованные ЕС". Мэй и Юнкер договорились провести новую встречу в конце февраля, на которой будут подведены итоги работы экспертов.

Выход Великобритании из состава ЕС намечен на 29 марта 2019 года. Обговоренный с Евросоюзом договор об условиях "Брекзита" до сих пор не получил поддержки в парламенте Соединенного королевства.