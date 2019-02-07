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Франция и Германия заключили первые соглашения в рамках разработки комплекса истребителя 6-го поколения
08:23 07.02.2019 |
Главы военных ведомств обеих стран сообщили о начале разработки концепции комплекса "Боевой воздушной системы будущего", в их присутствии также было подписано соглашение по созданию двигателя для нового истребителя в рамках данной программы.
Министр обороны Франции Флоранс Парли и ее немецкая коллега Урсула фон дел Ляйен в среду, 6 февраля, приняли участие в открытии нового завода французского производителя авиадвигателей Safran в Женвилье (пригород Парижа).
После церемонии в их присутствии главы Safran и немецкой компании MTU Aero Engines подписали меморандум о взаимопонимании по созданию совместного предприятия по разработке и обслуживанию двигателя для "истребителя нового поколения" (New generation fighter, NGF).
В рамках посещения предприятия было объявлено о присуждении властями Франции и Германии первого контракта в рамках программы "Боевой воздушной системы будущего" (Future combat air system, FCAS/SCAF, Système de combat aérien du futur).
Контракт на совместную разработку концепции FCAS был присужден французским корпорациям Dassault Aviation и Airbus. Как отмечается, контракт рассчитан на 2 года, в его рамках французским компаниям поручено создать основную концепцию основных элементов комплекса FCAS в виде "истребителя нового поколения", беспилотных летательных аппаратов ("удаленных носителей"), оценить операционную и техническую эффективность программы, а также оценить ее общую выполнимость. Как отмечается, комплекс "должен достичь операционной готовности к 2040 г."
Министр обороны Германии Урсула фон дел Ляйен также сообщила о том, что к участию в разработке компонентов FCAS в дальнейшем также присоединится Испания - официальное заявление об этом планируется летом 2019 г.
Впервые о начале совместной разработки нового истребителя Францией и Германией стало известно в 2017 г., об этом, в частности, сообщало издание Handelsblatt со ссылкой на источники в Airbus.
В ноябре 2017 г. Airbus Defense and Space делала презентацию на тему FCAS. Тогда заявлялось о том, что комплекс будет включать уже упомянутый "истребитель нового поколения", который сможет взаимодействовать с БПЛА, а также обмениваться данными с другими самолетами, самолетами ДРЛО и спутниками.
На первоначальном этапе NGF (называвшийся сначала New Fighter). Изменения в виде плоских сопел двигателей, а также отсутствие хвостового оперения были добавлены позднее к предполагаемому виду истребителя 6-го поколения.
Малоразмерные макеты предполагаемых элементов системы FCAS в виде NGF и БПЛА (по ряду заявлений, в беспилотном компоненте программы будут применены наработки по дронам BAE Systems Taranis и nEUROn) были представлены на ряде выставок в 2018 г.
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